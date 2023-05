Dopo la semifinale di andata di Champions League di ieri sera che ha visto protagoniste Milan e Inter, anche oggi il calcio italiano sarà protagoniste nelle coppe europee. Oltre a Roma e Juventus, impegnate nelle semifinali di UEFA Europa League rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Siviglia, questa sera scenderà in campo anche la Fiorentina.

I viola allenati da Vincenzo Italiano giocheranno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze contro gli svizzeri del Basilea nella semifinale di andata di UEFA Conference League. La Fiorentina, nel corso del suo cammino in Europa, ha eliminato il Twente agli spareggi, si è piazzata al secondo posto nel Gruppo A (con İstanbul Başakşehir, Hearts e RFS Riga) e nella fase ad eliminazione diretta, ha eliminato lo Sporting Braga, il Sivasspor e il Lech Poznań.

Fiorentina-Basilea andrà in onda su Sky Sport a partire dalle ore 21, precisamente su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Davide Polizzi, con commento tecnico di Nando Orsi. Gli inviati saranno Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi.

Sempre per quanto riguarda la Conference League, inoltre, sarà disponibile anche Diretta Gol (in onda sul canale Sky Sport 251 e in streaming su NOW), con il match della Fiorentina e l’altra semifinale, West Ham-AZ Alkmaar, in onda in contemporanea. I telecronisti di Diretta Gol saranno Paolo Ciarravano e Gianluigi Bagnulo.

West Ham-AZ Alkmaar, infine, andrà in onda sul canale Sky Sport 255 e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Nicola Roggero.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e Sky Sport 4K, alle ore 20 e alle ore 23, andranno in onda gli studi pre e post-partita, per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, condotti da Leo Di Bello con la partecipazione di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi.

La semifinale di ritorno si giocherà giovedì 18 maggio.