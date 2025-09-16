Fiorello e Biggio, quando torna la Pennicanza

Dopo il successo lampo della scorsa primavera, Fiorello e Biggio riportano in onda su Rai Radio2 il loro show: l’appuntamento è fissato.

Nato a maggio 2025 lo show radiofonico La Pennicanza sta per tornare. Un ritorno che sa già di evento: Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio infatti hanno confermato che presto rimetteranno in moto il loro progetto radiofonico più recente.

Dopo l’esperimento di primavera, durato appena due settimane ma che, neanche a dirlo, ha immediatamente conquistato ascoltatori e social, la coppia tornerà ai microfoni di Rai Radio2. La notizia è di queste ultime ore ed è arrivata nello stile ironico che contraddistingue Fiorello: una diretta Instagram improvvisata da un ristorante romano, dove tra battute, scherzi e qualche aneddoto personale, l’annuncio ha preso forma.

L’attesa sta per finire

La Pennicanza non si distingue molto dai “prodotti a marchio Fiorello”: è leggera, irriverente e spontanea, sempre pronta a regalare agli ascoltatori una finestra di divertimento quotidiano, non più all’ora del caffè di prima mattina, come era per Viva Rai2!, ma com’è già ormai ben noto, all’ora di pranzo.

L’addio del 6 giugno aveva lasciato l’amaro in bocca, mitigato però dalla promessa di tornare in autunno. Ora quella promessa diventa realtà, e lo fa nel segno della continuità: stesso titolo, stesso orario, stesso spirito. Una scelta precisa, che Fiorello e Biggio rivendicano come antidoto a un panorama mediatico spesso appesantito da format ingessati. “Dì al pubblico che stiamo per arrivare”, gli dice Biggio, e Fiorello prontissimo: ”in questo vecchiume che c’è in giro noi siamo una ventata d’aria fresca, quelli più giovani fanno cose più vecchie di noi che siamo vecchi, dobbiamo tornare”.

Lo showman siciliano e il compagno d’avventure fiorentino non hanno bisogno di sceneggiature rigide o di grandi produzioni. La loro forza sta proprio nella loro naturalezza e quella capacità di improvvisazione che li rende unici. Non a caso, la conferma del ritorno è arrivata mentre Fiorello, cappellino calcato sulla testa e segni evidenti di una caduta in bici, veniva preso bonariamente in giro da Biggio.”Non è un nuovo programma è quello che facevamo prima La Pennicanza. Deve rimanere così non dobbiamo preparare nulla, guai a chi viene con un’idea. I periodi sono molto brutti quindi dobbiamo tornare noi, serve una finestra di leggerezza. Ad ottobre”. Fa sapere Fiorello.

Dietro l’ironia delle dichiarazioni è chiaro che l’idea di fondo è quella di non snaturare il format: niente scalette rigide, niente briefing infiniti, ma puro intrattenimento spontaneo e in attesa del ritorno ufficiale in radio. Fiorello ha anche già annunciato che continuerà a dilettarsi con dirette serali su Instagram. Uno spazio parallelo, quasi una palestra di comicità, che mantiene vivo il legame con il pubblico e consente di testare nuove idee senza vincoli. Non mancano, naturalmente, i colpi di scena. Fiorello ha accennato alla possibilità di portare il programma alle ATP Finals di tennis a Torino, a novembre: un’idea ambiziosa che unisce sport, spettacolo e radio in un contesto internazionale.