Fiorello e Fabrizio Biggio tornano su Radio 2 dal 20 ottobre con La pennicanza, e c’è una sorpresa anche in TV

Fiorello e Biggio pronti a tornare: quando e dove vederli

Sta per ripartire La Pennicanza, lo show radiofonico condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio su Radio2. Dopo il successo della sperimentazione avvenuta lo scorso maggio, che ha visto il programma andare in onda per tre settimane, il duo torna con una nuova stagione a partire dal 20 ottobre. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì, dalle 13.45 alle 14.30, sempre all’insegna di un mix di umorismo e improvvisazione che ha conquistato il pubblico.

Il ritorno di La Pennicanza su Radio2

L’attesa per il ritorno di questa trasmissione si è fatta sentire, soprattutto per chi apprezza la capacità di Fiorello di trasformare ogni diretta in un momento di leggerezza e sorpresa. La formula, confermata anche per questa stagione, punta su una finestra radiofonica dinamica, in cui la complicità tra il mattatore e Fabrizio Biggio si traduce in sketch, battute e improvvisazioni spontanee. Il programma, trasmesso su Radio2, rappresenta un appuntamento fisso per chi cerca una pausa di svago durante la pausa pranzo.

L’esordio televisivo su Rai1

In concomitanza con il ritorno radiofonico, Fiorello e Biggio sono pronti a tornare anche in televisione. Il debutto è fissato per domenica 19 ottobre, con un intervento su Rai1 subito dopo il “Tg1” e prima di “Affari Tuoi”, il programma condotto da Stefano De Martino. L’annuncio è stato dato direttamente da Fiorello attraverso il suo profilo Instagram, dove ha anticipato ai follower la sua presenza sul piccolo schermo e le nuove sorprese in arrivo.

Il duo, già noto per il successo ottenuto con “Viva Rai2!”, promette una performance ricca di energia e simpatia, che saprà catturare l’attenzione degli spettatori con l’ironia che li contraddistingue. La loro collaborazione, ormai consolidata, si conferma una delle più apprezzate nel panorama dello spettacolo italiano, capaci di coniugare talento e spontaneità sia in radio che in televisione.