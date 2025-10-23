La Pennicanza torna su Rai Radio 2 e vede ancora una volta protagonisti Fiorello e Fabrizio Biggio. Il format continua l’ascesa.

Fiorello e Biggio, dove vedere La Pennicanza e a che ora va in onda

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano in casa Rai con il nuovo programma La Pennicanza, iniziato lo scorso 20 ottobre. Il format radiofonico va in onda, su Rai Radio 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 alle 14.30. Per seguire le puntate ci sono però tre differenti modalità: in primis ci si può sintonizzare sulla radio, ma è anche possibile seguire i due showman in streaming su Rai Play, nell’area apposita dedicata alla diretta streaming di Rai Radio 2. Per assistere alle puntate mediante la tv, basta invece sintonizzarsi sul canale 202 del Digitale Terrestre.

I dettagli su La Pennicanza con Fiorello e Biggio

Si tratta appunto di programma di Rai Radio 2 condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, con puntate che durano poco più di 45 minuti e nel corso delle quali i due conduttori commentano i fatti del giorno, facendo compagnia agli spettatori con sketch comici e intervistando gli ospiti in studio oppure in collegamento. La nuova edizione è infatti stata resa nota su Rai 1, durante il programma Cinque Minuti di Bruno Vespa. Proprio in quella occasione, entrambi hanno annunciato la nuova edizione in compagnia di Raoul Bova.

In realtà, la prima puntata – andata in onda lunedì 20 ottobre – è durata solamente 8 minuti a causa di un imprevisto. Fiorello non è infatti stato bene e il medico gli ha consigliato di riposare. Lo showman siciliano è così intervenuto telefonicamente e ha spiegato a Biggio che sperava di poter partecipare alla seconda puntata. “Questo deve servire da monito a tutto il mondo dello spettacolo” – ha ironizzato – “Se provate a prendere il posto di Bruno Vespa anche per scherzo succede questo“. Nel mentre, ha inoltre rassicurato tutti i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando di non aver avuto niente di grave, ma solo un malessere passeggero.

Fiorello è tornato in studio

Dopo il malore momentaneo del conduttore, La Pennicanza è tornata in onda su Rai Radio 2 senza interruzioni. La seconda puntata è infatti stata trasmessa regolarmente alle ore 13.45 con Fiorello che arriva ironicamente in ambulanza. “La prima è andata benissimo, è durata solo 10 minuti ma ci hanno ripreso tutti i giornali” – ha esordito lui – “Siamo un raggio di sole in questo temporale del palinsesto. Quando leggo malore però mi sento male perché dopo il malore viene la morte… insomma ho solo avuto un risentimento dovuto all’età“.

Al centro del programma ci sono le notizie di giornata interpretate dalla coppia: si è parlato ad esempio dal furto fatto al Louvre, dell’arresto di Sarkozy e di Sinner che non fa la Coppa Davis. Poi c’è stata la falsa intervista “esclusiva” a Carla Bruni, oltre che la lettura dei messaggi arrivati nel programma tra falsi clamorosi e qualche audio, tra cui quello di Teo Mammuccari.