Fiorello e l’addio al bar. Il Mattin Show ha cambiato pelle

Niente più bar, o quasi. Gli appassionati di Viva Rai 2 si saranno sicuramente accorti che da diverse settimane il Mattin Show ha cambiato pelle, virando su un racconto fatto da studio, senza più il coinvolgimento dei vari personaggi da “bar di Guerre Stellari” che aveva reso irresistibili sia i collegamenti all’alba sui social che il successivo montaggio nell’anteprima della trasmissione, alle 7 del mattino.

Quello dello showman siciliano è stato un allontanamento graduale, ma sostanziale. Se prima l’approdo nel locale sul Lungotevere era pressoché quotidiano, adesso è diventato sporadico, per non dire rarissimo.

La linea di demarcazione, ovvero la divisione tra un prima e un dopo, l’ha prodotta la trasferta sanremese. Fino al 26 gennaio scorso, infatti, gli appuntamenti sono stati praticamente fissi. Poi ecco il primo stop, con riapparizione rapida il 31: “Sarà una cosa veloce, abbiamo da lavorare”, ammise Fiorello.

Terminato il festival, però, le telecamere dal River Bar si sono riaccese solo il 16 e 19 febbraio. Negli altri giorni, come detto, il conduttore e Francesco Biggio hanno sempre trasmesso dal loro ufficio, riesumando il più delle volte vecchie clip, in una sorta di Techetechenoi, come sono state ribattezzate dai diretti interessati. Non un fatto marginale, se si tiene conto pure del fatto che la rubrica includeva la quotidiana incursione all’alba all’interno di Radio 1.

Fiorello, qua e là, delle mezze spiegazioni le ha fornite, confermando l’avvenuta metamorfosi: “Non abbiamo più tempo, chiediamo scusa, dobbiamo lavorare”. Al netto della parentesi a Sanremo, tuttavia, sarebbe curioso comprendere cosa sia mutato nell’organizzazione di un programma che aveva mantenuto quel rituale per oltre un anno, considerata l’esperienza della passata stagione, che all’epoca interessava un bar nei pressi di via Asiago, capace di fornire materiale per Viva Asiago 10.

Ad ogni modo, la trasformazione del Mattin Show sembra non aver influito negativamente sullo share, rimasto sopra l’asticella della doppia cifra. A riprova di come l’attesa del pubblico sia tutta per Viva Rai 2, il sole a cui girano attorno i pianeti, grandi o piccoli che siano.