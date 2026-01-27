“Finding Harmony: A King’s Vision” su Amazon Prime Video: il documentario su Re Carlo III e la sostenibilità

Amazon Prime Video si prepara a lanciare “Finding Harmony: A King’s Vision”, documentario dedicato a Re Carlo III e al suo progetto di sostenibilità ambientale portato avanti da oltre vent’anni attraverso la King’s Foundation.

L’anteprima mondiale si terrà mercoledì 29 gennaio al castello di Windsor, residenza estiva della famiglia reale mentre il rilascio globale sulla piattaforma streaming è previsto per il 6 febbraio.

Re Carlo e il mondo sostenibile

Il documentario esplora la filosofia dell’armonia del re, che incoraggia le persone a “iniziare a vedersi in modo più connesso con la natura”, e racconta le attività della King’s Foundation che ha sede a Dumfries House, una vasta tenuta di oltre 2.000 acri nella meravigliosa campagna rurale dell’Ayrshire, nel sud-ovest della Scozia a pochi chilometri dal capoluogo Ayr, alle foci del Clyde, un luogo davvero incantevole.

Dumfries House: dove la visione diventa pratica

Dumfries House è il luogo dove la visione del re viene “messa in pratica”, ha spiegato Simon Sadinsky, direttore esecutivo della fondazione che supervisiona i programmi educativi. La tenuta ospita programmi sulla sostenibilità che spaziano dall’insegnamento della mungitura delle mucche alla lotta contro gli sprechi alimentari, dalla lavorazione del lino all’uso di tinture naturali nel settore tessile.

I giovani scolari imparano a gestire gli sprechi alimentari nella fattoria e nella scuola di cucina della tenuta, mentre gli studenti più grandi seguono corsi sui tessuti sostenibili nell’imponente villa palladiana del XVIII secolo. Il centro tessile utilizza piante del giardino dalle quali si ricavano tinture naturali, la scuola di cucina raccoglie erbe, verdure e fiori commestibili dai giardini, e c’è un centro benessere con un altro giardino pieno di piante medicinali.

Rigenerazione della comunità locale

L’area locale è caratterizzata da “deprivazione e disoccupazione abbastanza elevate”, ha spiegato Sadinsky. La Scozia e in particolare proprio l’Ayrshire hanno affrontato periodi di crisi economica drammatica. Ma i programmi della fondazione, che si concentrano sulla “rigenerazione guidata dal patrimonio”, stanno aprendo a sviluppi turistici, cominciando con l’ insegnare ai giovani le competenze necessarie nella comunità, dal settore dell’energia verde all’agricoltura, “fornendo un po’ di linfa vitale alla comunità stessa”.

Ogni anno circa 10.000 studenti partecipano ai programmi della tenuta, mentre un totale di 15.000 persone vengono formate nei corsi della King’s Foundation.

La storia di Dumfries House

Dumfries House era in stato di totale abbandono e destinata alla vendita quando nel 2007, la villa e la sua splendida collezione di mobili Chippendale, sembravano destinati al solito attore americano. L’allora principe Carlo guidò un consorzio per acquistarla investendo dai propri fondi personali molti soldi. L’acquisto multimilionario fu all’epoca deriso da alcuni come un progetto di vanità sul quale nemmeno la Regina Elisabetta sembrava essere d’accordo.

I cavalli di Elisabetta

In realtà dopo il primo restauro fu proprio Elisabetta II a visitare la dimora, che ospitò alcuni dei suoi amatissimi cavalli. Oggi a distanza di vent’anni il piano di rigenerazione ha dimostrato il suo valore.

L’allevamento di cavalli della regina dà lavoro a molti ragazzi giovani che convivono con decine e decine di animali, tutti destinati non al macellaio ma al sarto. La tenuta è diventata un autentico gioiello. Non solo… grazie alla promozione Dumfries House è diventata meta molto ambita per matrimoni vip e nobiliari: Re Carlo la concede, solo dietro a una consistente donazione alla fondazione per il mantenimento dei giardini e del programma di formazione.

“Finding Harmony: A King’s Vision” sarà disponibile su Amazon Prime Video in tutto il mondo dal 6 febbraio, offrendo uno sguardo approfondito su uno dei progetti più ambiziosi di Re Carlo III in tema di sostenibilità ambientale e rigenerazione comunitaria.