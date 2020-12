Filippo Nardi verso la squalifica dal Grande fratello vip 5

Inaudito e semplicemente vergognoso quello che è successo ieri nella casa del Grande fratello vip. Veniamo ai fatti, che parlano già da soli. Filippo Nardi, personaggio diventato noto grazie ad una sua passata partecipazione al Grande fratello, quando ancora era frequentato da gente comune, si è lasciato andare a delle frasi rivolte contro Maria Teresa Ruta che definire vergognose è poco, anzi pochissimo. Dopo averla etichettata nei giorni precedenti con giudizi particolarmente taglienti, due su tutti: “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra...” e ancora “La veranda sembra la piazzetta di Amsterdam, quelle due sono in sconto, quella ha più esperienza”, aggiungendo che l’ex conduttrice di Unomattina “più che simpatia, fa pena” e altre amenità del genere, ieri ha dato il “meglio” di se.

Il punto più basso infatti doveva essere ancora toccato con una frase che suona cosi: “Teabagging, quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?” mentre Maria Teresa si era addormentata con la bocca aperta e la testa appoggiata sulle gambe di Pierpaolo Pretelli.

Una cosa raccapricciante, indifendibile, ingiustificabile e che richiederebbe l’immediata squalifica di questo personaggio all’istante, senza dover aspettare la puntata del venerdì sera. Secondo quanto apprendiamo da fonti vicine a Mediaset, ci sarebbe grande imbarazzo in azienda di fronte a parole di questo tipo e una decisione sul da farsi verrà presa domani nel corso del Comitato editoriale, che dopo le rimostranze di Signorini per una immediata squalifica del Nardi, valuterà in queste ore la linea da seguire.

Diciamo e ripetiamo che c’è davvero poco margine di manovra rispetto a una situazione del genere, Filippo Nardi va squalificato e possibilmente non più invitato in nessun programma Mediaset, ma al Comitato di domani la sentenza definitiva per una vicenda dai contorni talmente vergognosi che fa davvero riflettere sul mondo di alcuni vip (o presunti tali).