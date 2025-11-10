Filippo Magnini, duro attacco a Mariotto e Ballando Con Le Stelle: video postato e rimosso, il retroscena social fa scoppiare il caso

Filippo Magnini perde le staffe, un campione come lui è abituato alla pressione sportiva. Quella mediatica lo spiazza, ma era ben cosciente di questo quando ha accettato di partecipare a Ballando Con Le Stelle. Una vetrina importante, televisivamente parlando, che alimenta anche tensioni e retroscena. Uno in particolare riguarderebbe la sua vita sentimentale.

Il campione di nuoto è legato sentimentalmente a Giorgia Palmas. La moglie sembrerebbe, questo è emerso durante le recenti puntate del programma Rai, aver espresso più di qualche gelosia da quando il consorte ha iniziato questa nuova avventura sul piccolo schermo. Il nuotatore è in coppia con Alessandra Tripoli e secondo i rumors non sarebbero mancati episodi di insofferenza da parte della Palmas quando ha saputo con chi avrebbe dovuto ballare la sua dolce metà.

Filippo Magnini, tensione a Ballando Con Le Stelle

Il problema non sarebbero i balli, ma anche gli allenamenti e i momenti che la coppia artistica passerebbe insieme. Ufficialmente è tutto smentito: nessun tipo di insofferenza secondo Magnini che ha più volte ribadito di quanto la moglie lo sostenga arrivando anche a dargli dei consigli. In questo clima di frecciatine e polemiche, dentro e fuori il programma, si arriva alla scorsa puntata di Ballando Con Le Stelle.

Magnini riceve qualche rimostranza dalla giuria e – nel rispondere alle critiche – sbotta: “Devo fare il rosicone fino in fondo, ho visto clip bellissime per altri concorrenti. Sono l’unico a cui avete rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie”. A quel punto, Magnini – incalzato dalla Lucarelli – chiude la questione dicendo: “Chi sa sa”. Nel senso: chi vuol capire capisca. Secondo il campione di nuoto, Gillermo Mariotto avrebbe fatto insinuazioni pesanti sul rapporto di Magnini con la consorte: “Quando c’è lei, balli male. Quando non c’è, balli bene”.

Il video social postato e poi rimosso

Questa diatriba è andata avanti per diverso tempo. Magnini, esausto, avrebbe gettato ulteriore benzina sul fuoco: Gabriele Parpiglia, cronista, all’interno della sua newsletter parla di un video che il nuotatore avrebbe postato sui social per poi cancellarlo dopo pochi minuti. Un attacco diretto ai detrattori e a Ballando Con Le Stelle.

Il contenuto, fra le altre cose, è stato postato sull’account Instagram del giornalista. Si sente chiaramente Magnini che afferma: “Devo dire una cosa molto importante. Sono appena stato in un programma tv e continuano a rompermi le scatole su presunte gelosie di mia moglie. Io sono molto stufo che mia moglie debba prendere tutta la melma che volete gettarmi in questo programma. Non sono qui per farmi prendere in giro, né per consentire che venga presa in giro la mia famiglia. Non so, sinceramente, quanto ho voglia di andare avanti”.

Il retroscena di Gabriele Parpiglia

Parole dure che aprono un altro capitolo all’interno della diatriba televisiva. Magnini aveva cancellato ogni traccia del suo sfogo, ma ora tutto è a portata di click. Non pervenuta, al momento, la risposta di Ballando Con Le Stelle. La settimana è ancora lunga, forse sabato in diretta verrà chiarito tutto. Se in maniera definitiva, oppure no, lo dirà soltanto il tempo.

Nel frattempo Giorgia Palmas è intervenuta sotto il profilo social di Gabriele Parpiglia chiarendo, nello specifico, che lo sfogo del marito era riferito a un altro programma (non nominato). Ballando Con Le Stelle, dunque, non verrebbe chiamato in causa. Lo sfogo del campione di nuoto è riferito – secondo la moglie – al fatto che il consorte si sarebbe trovato con Alessandra Tripoli (ospiti in un altro format) a parlare di tutt’altro piuttosto che della loro esperienza di ballo.