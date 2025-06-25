Filippo Bisciglia, scoppia il rumors: “Si sono lasciati?”. Il gesto di Pamela Camassa

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati? Sul web è scoppiata l’indiscrezione sulla coppia che ha una storia d’amore da ormai molti anni. I due si sono conosciuti durante una vacanza in montagna: un incontro fatidico, quello, che è stato determinante per far sbocciare l’amore tra di loro. Hanno ufficializzato il loro legame nel 2008, anno in cui lei ha anche preso parte alla prima edizione de La Talpa. “Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto” ha raccontato lui in passato durante un’intervista al settimanale Chi. Il loro non è solo un legame personale, ma c’è stato un momento in cui entrambi hanno voluto stare insieme anche sul lavoro, tanto che hanno partecipato entrambi all’unica edizione di Amici Celebrities.

Camassa e Bisciglia non hanno mai pronunciato il fatidico sì e non hanno figli, ma hanno più volte dichiarato di sentirsi come se fossero sposati e di vivere il loro senza la necessità di un matrimonio.

Aria di crisi tra Filippo Bisciglia e Camassa?

Sul web stanno circolando alcune voci su una possibile crisi tra il conduttore di Temptation Island e Pamela Camassa. “Si sono lasciati?” – ha chiesto un utente all’esperta di gossip Deianira Marzano – “Ieri era il suo compleanno e lei non gli ha fatto nemmeno una storia su Instagram e non si vedono più insieme da tempo“. Lei ha rassicurato i fan dicendo che va tutto benissimo e che la loro relazione procede a gonfie vele. L’altra conferma la si ha avuta quando Bisciglia ha pubblicato, qualche ora dopo, una sua fotografia che lo ritrae durante i festeggiamenti per il suo compleanno. “Auguri a me“, ha scritto lui mostrandosi con un bicchiere di vino vuoto.