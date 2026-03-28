GFVip 2026, quarta puntata: GionnyScandal abbandona, Mussolini immune, da lunedì si cambia giorno – Otto in nomination

La quarta puntata del GFVip 2026 si è aperta con la questione che aveva tenuto banco nella Casa per giorni: l’aperitivo della discordia. Il Club Gold aveva organizzato un rinfresco, ma gli inquilini del Club Economy erano stati esclusi per decisione della produzione. Una scelta che aveva generato malumori, e in diretta la resa dei conti non si è fatta attendere.

GFVip, i club sono sciolti

Giovanni Calvario ha accusato Raimondo Todaro di aver rovinato la giornata per aver trasformato un gioco in un caso diplomatico. Selvaggia Lucarelli ha invitato il ballerino a vivere il tutto con maggiore leggerezza. Cesara Buonamici, come prevedibile, ha preso invece le difese di Todaro. Francesca Manzini anche — anche se secondo la Lucarelli dietro questo sostegno ci sarebbe qualcosa di più che una semplice solidarietà. Parte la ship eccellente?

Chiuso il confronto, Ilary Blasi ha annunciato la decisione più attesa: i due club sono stati sciolti. Da adesso giocano tutti contro tutti. Niente regole. Una mossa che rimescola le alleanze ma che arriva forse un po’ in ritardo, quando le fazioni ormai sono già cristallizzate così come antipatie ormai evidenti.

GionnyScandal abbandona: il cuore vince sul gioco

Il momento più toccante della serata ha avuto per protagonista GionnyScandal. Il rapper, già nei giorni precedenti, aveva mostrato segni evidenti di cedimento: la nostalgia per casa, per la fidanzata Clara, per il gatto Teddy che considera come un figlio. Ilary Blasi lo ha chiamato nella Nuvola per capire il suo stato d’animo, e poi ha fatto entrare Clara dalla Porta Rossa, nel tentativo di convincerlo a restare.

Non è bastato. Anche Marco Berry e Alessandra Mussolini hanno provato a convincerlo, nemmeno gli accorati appelli di Clara hanno incoraggiato il rapper a resistere. In realtà GionnyScandal aveva già deciso: “Il mio cuore, non appena ha visto Clara, non ci ha pensato un secondo. Vado con lei. Non c’entra solo Clara. Ci sono mille cose che non riesco a spiegare. Preferisco stare bene fuori che stare malissimo qui dentro.”

Una decisione sulla quale probabilmente pesa la storia personale del rapper: adottato da bambino, ha perso il padre a cinque anni e la madre a dieci. A crescerlo è stata la nonna, scomparsa nel 2012. Un ragazzo che conosce bene il dolore degli abbandoni e che, evidentemente, non era disposto a stare lontano dai suoi affetti più cari. Tra i più commossi per la sua uscita, Nicolò Brigante.

Dal suo solito osservatorio, la Lucarelli ha sepolto la logica dei sentimenti e ironizzato: “Non sta andando al fronte.”

Il bigliettinogate era uno scherzo

Uno dei momenti più attesi — che poi però si è rapidamente sgonfiatp —è stato il cosiddetto bigliettinogate. Ilary Blasi ha convocato Francesca Manzini e poi Raimondo Todaro per fare i conti con un biglietto trovato nelle scarpe del ballerino, con scritto “Ti amiamo tanto”, presumibilmente recapitato dall’esterno in violazione del regolamento.

Entrambi erano visibilmente preoccupati. La conduttrice ha tenuto il punto per qualche minuto, alzando la tensione — poi ha rivelato che si trattava di uno scherzo organizzato dalla produzione. Sorrisi di sollievo. Il pubblico si è diviso tra chi ha apprezzato la gag e chi l’ha trovata forzata e del tutto inutile.

Mussolini immune: 44% e potere nelle mani

Il televoto della settimana non era eliminatorio: il pubblico era chiamato a scegliere il proprio preferito tra Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry, con il concorrente più votato che avrebbe ottenuto l’immunità e il potere di mandare direttamente al televoto uno degli altri tre.

I risultati: Mussolini al 44%, Manzini al 31%, Ilardo al 14%, Berry, che in caso di eliminazione era probabilmente quello più a rischio, in coda con l’11% delle preferenze

Tant’è che la ex parlamentare ha scelto di mandare al televoto proprio Marco Berry — salvando le donne, e in particolare Manzini, con cui i rapporti sono tutto tranne che sereni. Una mossa che dice molto su come si stia muovendo nella Casa. Con grande strategia politica.

GFVip, Adriana Volpe, bersaglio fisso

Adriana Volpe continua a essere il personaggio più discusso e più bersagliato di questa edizione. Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Antonella Elia — tre personalità molto diverse — sono unite da una critica comune: il presunto buonismo di facciata della conduttrice, quell’atteggiamento da brava di tutti che le altre percepiscono come calcolo e che tutti pensano sia esclusivamente finalizzata a uscire nel modo migliore possibile agli occhi del pubblico.

In puntata è tornata a galla la storia della torta — Adriana si sarebbe messa a spiegare la ricetta con enfasi eccessiva, pensando alla figlia — e lo scontro con la Mussolini si è riacceso: “Tu non sei buona, sei cattivella”, ha sbottato la nuova immune andando a prendere il latte per sbollire.

Adriana Volpe ha risposto con compostezza: “C’è chi provoca, chi punzecchia, chi vuole solo divertirsi. Si vive molto diversamente la Casa.” Ha ragione, ma l’impressione è che stia perdendo terreno sul fronte del gradimento interno.

Paola Caruso in lacrime, Ibiza sotto accusa

Due momenti emotivi agli antipodi. Paola Caruso si è lasciata andare a un lungo pianto dopo aver visto il video del figlio Michele, raccontando di sentirsi sempre in colpa per non avergli potuto dare la famiglia che avrebbe meritato. Un momento autentico che ha commosso la Casa e anche Cesara Buonamici, che in studio ha lanciato un appello pubblico per aiutare il bambino affetto da una grave lesione al nervo sciatico che ha causato lunghissime cure, fisioterapie e interventi negli Stati Uniti: una storia molto delicata.

Ibiza Altea, invece, ha tirato fuori il peggio di sé attaccando Blu Barbara Prezia con espressioni volgari e giudizi pesanti sul suo comportamento con Nicolò. Anche Adriana Volpe, che di Ibiza non è certo fan, ha preso le distanze: “Nessuna donna merita di sentirsi dire una frase del genere.” La Lucarelli ha chiuso il cerchio con una battuta secca: “Sono perplessa da Ibiza. Giudica tutte. Prima Lucia, ora Blu.”

GFVip, nomination e il cambio di programmazione

Questa volta le nomination sono state divise per genere. Tra gli uomini: Giovanni Calvario è finito in nomination quasi all’unanimità (Raul, Renato, Nicolò, Raimondo e Marco lo hanno votato). Al televoto vanno anche Berry e Dumitras. Tra le donne, le nomination palesi hanno portato al televoto Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Ibiza Altea e Lucia Ilardo in una scompaginazione generale che alimenterà discussione.

Televoto affollatisismo con otto concorrenti al televoto eliminatorio. Ilary Blasi ha confermato che il prossimo appuntamento andrà in onda lunedì 30 marzo — non venerdì. Un cambiamento che, almeno sulla carta, dovrebbe portare il programma in una serata più favorevole sul fronte della concorrenza. Il televoto del GFVip di lunedì sarà eliminatorio: qualcuno lascerà definitivamente la Casa.