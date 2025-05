Feyza Sevil Güngör: età, laurea, fidanzato, profilo Instagram. Tutto sull’attrice di Tradimento

Il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare lo sguardo intenso di Feyza Sevil Güngör, la Oylum di Tradimento, dizi turca di Canale 5 dove la giovane attrice nativa di Ankara interpreta un ruolo chiave: la minore dei fratelli Yenersoy (il maggiore è Ozan, primogenito di Tarik e Güzide), che sembra avere un talento particolare: quello di mettersi sempre e comunque nei guai.

Fin dalle prime puntate della soap infatti la vediamo impegnata ad affastellare una bugia sopra l’altra per nascondere ai genitori – e soprattutto a sua madre – la sua scarsa o nulla voglia di diventare medico e la volontà di non partire per andare a fare l’Erasmus ad Amsterdam. Macché camice del dottore: il sogno nel cassetto di Oylum è quello di diventare una ballerina professionista a New York.

In amore non le va meglio. Il cuore di Oylum batte per Tolga, ma qualcosa si mette sempre di traverso e così lei finisce per sposare Behram (che muore tragicamente) prima di avvicinarsi a Kahraman. Nel frattempo rompe con l’amica di sempre, Selin, convolata a nozze proprio con Tolga. Ma chi è l’attrice di Tradimento? Cerchiamo di scoprire meglio Feyza Sevil Güngör.

Feyza Sevil Güngör, una carriera tra psicologia e recitazione

La talentuosa attrice Feyza Sevil Güngör ha 28 anni. È nata infatti ad Ankara, capitale della Turchia, il 30 marzo 1997. È la figlia unica di mamma Demet e papà Giyasettin. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo ha studiato Psicologia a Istanbul presso la İstanbul Ticaret Üniversitesi (Università del Commercio). Successivamente ha affinato le sue capacità artistiche frequentando corsi professionali di recitazione e doppiaggio presso Dialog Anlatım İletişim.

Il suo debutto televisivo risale al 2019, quando a soli 22 anni prende parte alla serie tv Savaşçı, dove interpreta il personaggio di Ayça. Successivamente recita in altre serie: Kuruluş Osman, del 2021. Quello stesso anno prende parte a un episodio di un’altra serie: Çember. La popolarità per la giovane attrice di Ankara arriva però con Tradimento (Aldatmak).

Dal 2022 al 2024 Feyza Güngör interpreta un ruolo chiave delle trame di Tradimento: quello di Oylum Yenersoy, la turbolenta figlia di Tarik e Güzide. Nella soap che la consacra nell’olimpo dei personaggi televisivi noti al grande pubblico, Feyza condivide la scena con attori di spicco come Vahide Perçin (già nota agli spettatori italiani per la parte di Hünkar in Terra amara), Mustafa Uğurlu e Yusuf Çim.

Vita privata dell’attrice di Tradimento, profilo Instagram

Oltre al turco, Feyza Güngör parla fluentemente l’inglese e il tedesco. Ha un cane di nome Roka. Malgrado la crescente popolarità, l’attrice 28enne mantiene uno stretto riserbo sulla sua vita privata. Non ci sono informazioni pubbliche su possibili relazioni sentimentali.

Intervistata a novembre 2024, poco prima del debutto italiano di Tradimento, durante il collegamento con Verissimo, Feyza ha rivelato a Silvia Toffanin di essere single in quel momento. «Non posso dire di essere innamorata, ma le porte del mio cuore sono aperte per vivere una bellissima storia d’amore», disse in quell’occasione l’interprete di Tradimento.

In passato Feyza ha praticato anche sport come pallavolo (per molti anni a livello professionistico sull’esempio del padre, ex pallavolista, prima di un infortunio che l’ha costretta a smettere), danza, pattinaggio sul ghiaccio e equitazione. Nel tempo ha scoperto anche lo sci. L’attrice è attiva su Instagram (con il profilo @feyzasevilgungor) e su Facebook.