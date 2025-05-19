Sanremo: Rai unica candidata per il Festival

Il Festival di Sanremo è un appuntamento fisso per i telespettatori della Rai che seguono la famosa kermesse musicale da ben 75 edizioni. Famosa in tutto il mondo, ogni anno incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e attira tantissimi curiosi nella città ligure. Con Carlo Conti già a lavoro per l’edizione 2026 come ha confermato lui stesso svelando di aver ricevuto già qualche canzone da valutare, i prossimi mesi saranno cruciali per la realizzazione del Festival.

L’evento che non è solo musicale, ma anche artistico, è famoso in tutto il mondo ed è sempre stato organizzato e trasmesso dalla Rai prima dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo e successivamente dal Teatro Ariston dove si svolge attualmente. Il momento, però, per il Festival, è davvero cruciale perché potrebbe essere l’inizio di una grande cambiamento.

Il Festival di Sanremo: la scelta della Rai dopo la sentenza del Tar

Il Festival di Sanremo è al centro di una disputa legale a causa di un ricorso al Tar. La società privata, JE di Sergio Cerruti, infatti, ha deciso di fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ligure secondo cui il Comune di Sanremo non può affidare l’organizzazione dell’evento direttamente alla Rai ma deve bandire una gara pubblica come prevede la legge per l’utilizzo del marchio “Festival di Sanremo”.

Il Tar ha dato ragione a Sergio Cerruti spiegando che il Comune di Sanremo ha sbagliato ad affidare l’evento alla Rai senza una gara pubblica. Se per l’edizione 2025, per i tempi ristretti, non è cambiato nulla, così non è per l’edizione 2026 la cui organizzazione sarà decisa in base ad una gara pubblica. Di fronte alla sentenza del Tar, la Rai ha deciso di agire per evitare brutte sorprese come la perdita dell’organizzazione dell’evento.

Oltre alla Rai, dunque, tutti gli interessati ad organizzare il Festival di Sanremo avevano la possibilità di presentare un progetto. Da qui, la scelta della Rai di partecipare alla gara pubblica presentando la domanda entro il 19 maggio per non correre il rischio di perdere effettivamente l’evento nato con la Rai.

Tuttavia, nonostante, ci fosse la sentenza del Tar che dava il via libera a tutti di poter partecipare al bando pubblico per l’organizzazione del Festival, l’unica a presentare un progetto con la busta è stata la Tv di Stato come conferma il sindaco del comune di Sanremo, Alessandro Mager. La Rai, così, potrebbe garantirsi le edizioni 2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga per un massimo di due anni. Nessun interesse, dunque, da parte di Discovery e Mediaset per il Festival di Sanremo che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe restare alla Rai.

“Se le verifiche di congruità e delle procedure giuridiche in corso confermeranno l’esito delle procedure sulla manifestazione del Festival di Sanremo, si aprirà poi la fase di negoziazione prevista dal bando”, ha fatto sapere, infine, il sindaco di Sanremo.