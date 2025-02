Festival di Sanremo 2025, le pagelle di Giovanni Ciacci della seconda serata

Prosegue su TvBlog l’appuntamento quotidiano con le pagelle di Giovanni Ciacci relative ai protagonisti del Festival di Sanremo 2025 targato Carlo Conti. Ecco dunque i giudizi, numerici e come sempre anche analitici del celebre stilista su conduttori, ospiti e cantanti della seconda serata del Festival di Sanremo 2025.

Carlo Conti

Evviva Carlo Conti. Voto 10

Alessandro Cattelan

La giacca tartan si mette solo a Balmoral e se fai di cognome Windsor. Voto 2

Alex Wyse

Visto, rivisto, stravisto. Voto 1

Vale LP e Lil Jolie

Sono vestite da scappate di casa o da amiche di Oliver Twist o da sagra del porcino? Decidete voi. Voto 2, 1 a testa

Maria Tomba

La amo. Guardami gli occhi e non le poppe … hai vinto . Voto 7

Settembre

Detesto le giacche oversize. Voto 4

Damiano David

Sono affascinato dall’anello gioielli Bulgari come una gazza ladra. Voto 1000

I guanti in tulle da uomo strepitosi come la camicia con gli alamari. Lo smoking con abbottonatura a fiocco. Voto 100. Look da notte degli Oscar.

Alessandro Borghi

Alessandro Borghi con il taglio dei capelli Mullet, ho provato cose indicibili. Voto 9

Rocco Hunt

Elegante in velluto nero . Voto 6

Bianca Balti

Strepitosa. Voto 100

Elodie

Stasera hai vinto in rosso e piume. Voto 10

Cristiano Malgioglio

Ha più ciglia finte di Greta Garbo. Divertente l’ abito a fiocchi Rossi. La diva ha divato Voto 5

Lucio Corsi

Un vero cowboy maremmano moderno. La tutina , gli stivali, il foulard tutto scoordinato perfettamente. Voto 10

Nino Frassica

L idea della parrucca di Malgioglio al contrario, idea meravigliosa. Voto 8

The kolors

Che belli !!! La versione elegante dei Cugini di campagna. Voto 7

Serena Brancale

Un abito giusto per un matrimonio dal Boss delle cerimonie. Scarpa con zeppa davanti non la perdono a nessuno .. Voto 2

Fedez

La noia. Non amo questo look nero Dracula. Voto NC

Bianca Balti (abito 2)

Perfetta. Classe eleganza coraggio e forza. Voto 100. Gioielli da capogiro degni di Liz Taylor

Francesca Michelin

Questa sera il Top non mi piace, troppo semplice . Voto 2

Damiano David

Il gioiello di rubini e brillanti è semplicemente da notte degli Oscar, come la sua esibizione. Voto 10

Simone Cristicchi

Molto bella la giacca damascata blu e argento. Voto 6

Cristiano Malgioglio (abito 2)

Abito da Liberace. Voto NC

Marcella Bella

Evito di commentare la tutina con le spalline. Marcella è divina ma questa tuta non rende giustizia al suo stupendo fisico. Voto 3

Bresh

Carina la maglietta peplo. Voto 5

Bianca Balti (abito 3)

Classico abito nude e paillettes meraviglioso a sirena. Voto 10

Achille Lauro

Stilosissimo in gessato siciliano scintillante. Voto 10

Giorgia Todrani

È ricominciata la guerra con i capelli di Giorgia. Lei regina indiscussa. Tailleur un po’ sottotono. Voto 5

Rkomi

Sembra vestito da ballerino di flamenco, Ole’. Voto 4

Rose Villain

Detesto il colore marrone per gli abiti da sera. Lei statuaria ma vestito non classificato. Voto NC

Willie Peyote

Ero al telefono, Non no ho visto …