Mancano ormai solo un paio di settimane alla partenza del Festival di Sanremo 2024, il quinto consecutivo dell’era Amadeus. Tutto è pronto. O meglio tutto è quasi pronto. La lista dei cantanti in gara c’è. I co conduttori ci sono. Gli ospiti musicali ci sono. Le suggestioni o se preferite i desideri ci sono. Sia che si chiamino Adriano Celentano, sia che abbiano altri nomi. Fra queste ne sta circolando una, piuttosto insistentemente nelle ultime ore.

Francesco Totti ospite del Festival di Sanremo 2024?

Quella a cui ci stiamo riferendo ora si chiama Francesco Totti. L’ex capitano della Roma calcio sarebbe infatti uno dei prossimi ospiti del Festival di Sanremo 2024. Trattative in corso, almeno così si dice. Per Totti non sarebbe la prima volta sul palco del teatro Ariston. Ce lo ricordiamo infatti ospite del Festival di Sanremo 2017 diretto e condotto da Carlo Conti, con la collaborazione di Maria De Filippi.

La partecipazione di Francesco Totti al Festival di Sanremo avverrebbe proprio qualche giorno dopo l’uscita del libro di Ilary Blasi “Che stupida, la mia verità”. Un tomo che dunque aggiungerebbe altri dettagli a quanto da lei raccontato nel documentario di Netflix “Unica“. Per altro si era parlato di una possibile partecipazione di Francesco Totti al Festival di Sanremo 2024 già nello scorso autunno. Fra le voci di quei tempi si parlava di una sua partecipazione nelle vesti di co conduttore. Cosa che poi non è avvenuta.

Ora ecco le voci circa una sua partecipazione, stavolta solo come ospite, proprio come accadde nel Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Vedremo dunque se la cosa diventerà realtà e se quindi verrà ufficializzata da Amadeus in uno dei suoi prossimi annunci televisivi, dall’amico Fiorello o al Tg1. Chissà magari con Ilary ospite in una delle altre serate… Mai mettere limiti alla provvidenza.