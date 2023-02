Festival di Sanremo 2023, analisi Auditel della terza serata. Il picco con Tananai

E cosi se n’è andata anche la terza serata del Festival di Sanremo 2023, con il consueto calo fisiologico degli ascolti, precisamene abbiamo un dato medio di 13.341.000 telespettatori ed il 57,2% di share nella prima parte e 5.584.000 ed il 58,37% di share nella seconda parte, con un dato medio totale di 9.240.000 spettatori pari al 57,6% di share.

Ma come sempre in questa nostra quotidiana rubrica andiamo a fotografare l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri con le nostre tradizionali curve partendo dalle ore 20 con la sfida dei Tg vinta agevolmente dalla curva blu del Tg1 che scorre in crescita fra il 30 ed il 40% di share e fra i 6 e poco più gli 8 milioni di telespettatori, con la curva del Tg5 sulla soglia del 20% di share e poco più di 4 milioni di teste, i soliti affezionati di questa testata. Lontana e mischiata con le altre la curva del Tg La7 ben al di sotto della soglia del 10% di share.

Nell’access prime time ecco il consueto decollo della curva blu di Rai1 con Sanremo start che si porta fin verso la soglia dei 14 milioni di telespettatori e oltre il 55% di share, con la curva di Canale 5 con Striscia la notizia attorno ai 3 milioni di teste e poco più del 10% di share. Tutte le altre curve sono sotto la soglia del 5% di share.

Resto della serata completamente dominato dalla curva blu di Rai1 con la terza serata del Festival di Sanremo 2023 che supera i 14 milioni di telespettatori ed il picco in valori assoluti di 15.161.896 telespettatori alle ore 21:35 mente è in scena l’ottimo Tananai con il bel pezzo “Tango“.

La curva di Rai1 in questo lasso di tempo scorre poco sopra la linea del 60% di share, raggiungendo il picco in share del 64,5% all’1:55 durante il bell’intervento di Alessandro Siani, uno dei pochi comici che sa far ridere senza essere volgare. Calo poi fisiologico della curva di Rai1 in valori assoluti fino ad arrivare alle due di notte poco sotto la soglia dei 3 milioni di telespettatori e lo share che rimane per tutto il tempo poco sopra la soglia del 60% di share.

Curve minuto per minuto valori assoluti

Curve minuto per minuto share