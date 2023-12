Festival del Circo di Montecarlo 2023: quando va in onda, conduttrice, dove vederlo

A due anni all’ultima edizione, torna con nuove esibizioni il Festival del Circo di Montecarlo 2023, vero e proprio appuntamento tradizionale delle festività di Raitre, anche quest’anno in onda il 24 e 31 dicembre. Registrato ad inizio anno, all’interno della rassegna che dura una decina di giorni, le due prime serate riassumono tutte le performance avvenute sotto il tendone di questo importante evento per tutti gli appassionati di circo e per tutti coloro che lavorano nel settore dell’arte circense. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Festival del Circo di Montecarlo 2023, quando va in onda?

Come da tradizione, Raitre manda in onda i due appuntamenti nelle giornate della Vigilia di Natale e di San Silvestro, ovvero il 24 ed il 31 dicembre 2023, alle 21:20.

Cos’è il Festival del Circo di Montecarlo?

Nel 1974, il Principe Ranieri III di Monaco, appassionato di circo, decise di creare un Festival per aiutare e sostenere il circo tradizionale e le famiglie circensi: nasce così il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, appuntamento che si rinnova ogni anno e che premia i migliori artisti circensi in circolazione.

Dal 2005, la Principessa Stéphanie diventa presidentessa del Festival. Nel 2012 la Principessa Stéphanie e sua figlia Pauline Ducruet decidono di creare New Generation, un Festival per giovani artisti, di cui Pauline è diventata la Presidentessa della Giuria Internazionale. Nel gennaio 2023, il Festival è tornato in scena con la sua 45esima edizione, dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Dove viene registrato il Festival del Circo di Montecarlo?

La location della rassegna è il tendone di Espace Fontvieille, luogo di 8.865 metri quadri che nel corso dell’anno ospita numerosi eventi.

Festival del Circo di Montecarlo, chi è la conduttrice?

A condurre l’edizione 2023 (dove aver presentato anche quelle del 2021 e del 2022, che erano un “meglio di”) c’è Melissa Greta Marchetto. Nata a Monza nel 1985, ha condotto e partecipato a numerosi programmi tv, tra cui il Deejay Tg, Quelli Che il Calcio, il PrimaFestival ed il DopoFestival. È anche una speaker radiofonica: in passato ha lavorato a Radio 2 Rai, mentre da un anno è a Virgin Radio.

Dove vedere il Festival del Circo di Montecarlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere il Festival del Circo di Montecarlo in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.