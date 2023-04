La Festa della Liberazione si presenta particolarmente tesa quest’anno: il 25 aprile 2023 sta catalizzando l’attenzione dei cittadini, anche in veste di elettori, e sta solleticando l’interesse della stampa internazionale, tutti attenti a capire quale sarà la condotta del Governo, delle Istituzioni e delle opposizioni in questo giorno che sembra essere diventato la cartina al tornasole per misurare la matrice dell’attuale Esecutivo e delle principali cariche dello Stato.

Se sul presidente Mattarella non esistono dubbi (che dopo la cerimonia a Piazza Venezia volerà a Cuneo), l’attenzione si concentra sul Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha già annunciato che martedì 25 aprile sarà all’Altare della Patria, per poi partire alla volta di Praga per partecipare in tarda mattinata alla riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri dell’Unione europea, quindi deporrà una corona al monumento di Jan Palach in piazza San Venceslao e infine nel pomeriggio visiterà il campo di concentramento di Theresienstadt. Un calendario col quale “metterò d’accordo tutti”, ha dichiarato il Presidente La Russa.

Vediamo, però, come seguire in tv gli eventi istituzionali previsti per il 25 aprile e quali appuntamenti speciali hanno approntato le varie reti per ricordare gli eroi della Resistenza antifascista.

La Cerimonia all’Altare della Patria in diretta su Rai 1

Da partire dalle 9.10 in diretta su Rai 1 la cerimonia di deposizione della corona d’alloro sull’Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguita da uno speciale Tg1. Alle 11.45 ci si sposta a Cuneo per la Cerimonia ufficiale del 78° Anniversario della Liberazione alla presenza del presidente della Rapubblica, con una diretta a cura del Tg1 e in collaborazione con Rai Quirinale.

Liberazione 2023, il 25 aprile sulle reti Rai

Rai 1

In prima serata il film tv Tina Anselmi: una vita per la democrazia, di Luciano Mannuzzi, con Sarah Felderbaum e Alessandro Tiberi.

Rai 3

Alle 13.15 Passato e Presente propone “Operazione Teodora la liberazione di Ravenna” per ricordare l’azione armata che il 4 dicembre del 1944 liberò la città di Ravenna dall’occupazione nazi-fascista. Alle 16.05 “La prima donna che” sarà dedicata ad Angela Maria Guidi Cingolani e Rai 3 tornerà sull’Anniversario con la trasmissione “Timeline” in onda domenica 30 aprile alle 10.50.

TgR e RaiNews

Collegamenti di RaiNews24 da tutte le iniziative istituzionali che si svolgeranno durante la giornata, mentre dal Friuli-Venezia Giulia la redazione in lingua italiana seguirà la principale manifestazione del 25 Aprile in programma alla Risiera di Trieste, unico campo di sterminio in Italia.

Rai Movie, Rai Storia

Su Rai Storia già da lunedì 24 aprile sono previsti appuntamenti dedicati come “Europa per la libertà” (alle 15) di Emanuele Milano e Giovanni Salvi, del 1965, alle 16.55 per il ciclo “Italiani” speciale su Raffaele Cadorna e poi alle 19.30 “La strage di Acerra: ottobre 1943”. Il 25 aprile in onda “Il giorno e la storia (ore 00.05, 8.30, 11.30, 14.00 e 20.00); il racconto “La lunga liberazione” (dalle 8.30) narrato da Carlo Lucarelli; in prima serata per “Passato e presente” “Operazione Teodora, la liberazione di Ravenna” (20.30) e dalle 21.10 gli speciali “19 settembre 1943 – La strage di Boves”; “Milano in guerra”; L’intellettuale e la spia. Il caso Pitigrilli e mercoledì 26 aprile “Storie contemporanee – La resistenza fiorentina (alle 17.30).

Su Rai Movie alle 14.10 del 25 aprile va in onda “La notte di San Lorenzo”, di Paolo e Vittorio Taviani.

RaiPlay

RaiPlay ha dedicato un’intera sezione all’Anniversario della Liberazione con diversi film, le fiction sul tema prodotte dalla Rai, documentari e una ricca selezione dei materiali delle Teche Rai, come il film documentario “Nascita di una formazione partigiana” di Ermanno Olmi e Corrado Stajano (1973); “Racconti della resistenza” di Anton Giulio Majano, Nelo Risi (1965); “Pertini il presidente partigiano” (antologia di documentari, discorsi, interviste dalle Teche Rai). Sarà inoltre disponibile la collezione intitolata “L’Italia della Resistenza”. Anche RaiPlay Sound darà evidenza a podcast, documentari e serie audio dedicate al tema, come “Un giorno nella storia. 25 aprile 1945: Milano, Genova, Torino” serie in cui lo storico Carlo Greppi ricostruisce i momenti cruciali di quella giornata vissuta nelle strade e nelle fabbriche di Milano, Genova e Torino.