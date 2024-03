Ferdinando Gianchino: chi è il super campione de L’Eredità

Da qualche puntata de L’Eredità (il quiz del preserale di Rai 1 condotto, ogni giorno, da Marco Liorni), sta attirando l’attenzione dei telespettatori da casa (e del popolo del web), un concorrente che si chiama Ferdinando Gianchino. Il ragazzo, arrivato diverse volte nella manche finale de La Ghigliottina, ha anche vinto un cospicuo montepremi di 90 mila euro.

Conosciamolo meglio:

Chi è Ferdinando Gianchino de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Ferdinando ha 20 anni ed arriva da San Felice a Cancello, un piccolo paese nella provincia di Caserta. E’ iscritto al secondo anno della facoltà di Fisica e, da qualche tempo, fa parte di un’associazione che si occupa di divulgazione scientifica. Non conosciamo altri dettagli della sua vita privata, se ha una fidanzata e se è iscritto su Instagram o Facebook.

Ha dimostrato un’ottima conoscenza di cultura generale, sangue freddo ed un’alta capacità di ragionamento e logica… tutte doti di un vero campione.

Partendo da un ricco gruzzoletto di 180 mila euro, lo studente, dimezzando solamente una volta, ha portato fino alla fine, un possibile premio di 90 mila euro nella puntata dello scorso 15 marzo. Nero – Basta – Divisa – Prezzo – Oscura sono gli indizi da collegare per indovinare la parola magica. Dopo i 60 secondi di rito, il giovane casertano ha scritto ‘Metà’. Ciò che gli ha fatto accendere la lampadina è stato proprio Nero in riferimento ad un album di Pino Daniele a cui il papà di Ferdinando è molto legato.

Non è andata bene, invece, ieri, quando, di fronte a Decollo – Palco – Cuore – Testa – Memoria, non è riuscito a vincere il gioco e a rinunciare a 75 mila euro, frutto di un solo dimezzamento di cifra. Ferdinando ha risposto Pulsante. In realtà, la parola celata nella busta sigillata era Tuffo.

Riuscirà, nelle prossime puntate, a sbaragliare la concorrenza ed arricchire ulteriormente il bottino delle sue vincite a L’Eredità?