Feltri sconvolto: “Devo dare ragione a Landini” | Il test del carrello a Cartabianca

Ieri sera nel corso della trasmissione È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rete 4 in studio e in collegamento si è acceso il dibattito sui licenziamenti dopo il cosiddetto “test del carrello”: Feltri sorprende tutti dicendo di essere d’accordo con i segretario generale della CGIL Landini.

La vicenda del cosiddetto “test del carrello” è uscita dai confini della cronaca sindacale ed è entrata a pieno titolo nella tv di prima serata.

Nella puntata di ieri di È sempre Cartabianca su Rete 4, Bianca Berlinguer ha rilanciato un servizio sui provvedimenti disciplinari e sui licenziamenti legati a controlli interni nella grande distribuzione: ispettori o “finti clienti” avrebbero provato a far passare in cassa prodotti non pagati, contestando poi ai dipendenti di non essersene accorti. Ed è proprio da qui che arriva la frase che fa notizia: Vittorio Feltri, in collegamento, dice “Per la prima volta sono d’accordo con Landini”…

Veltri d’accordo con Landini

La posizione del segretario generale della CGIL riportata nel dibattito, è netta: “I licenziamenti vanno ritirati e basta, non ci sono se, non ci sono ma, non ci possono essere letture alternative e nemmeno condizioni”.

Un’affermazione che si inserisce in una polemica più ampia, perché il “test” è stato descritto da alcune ricostruzioni giornalistiche come una prassi consolidata già contestata in diverse occasioni dai sindacati di categoria e destinata a finire sul tavolo di giudici e mediazioni se la questione, come sta accadendo, dovesse diventare di interesse in termini di giurisprudenza, soprattutto in caso di licenziamenti.

Tant’è che in queste settimane il tema è rimbalzato anche fuori dal talk: tra racconti di lavoratori coinvolti e repliche aziendali, con sindacalisti di categoria che parlano senza mezzi termini di “tranello” e chi difende la legittimità di controlli antifrode, con il punto centrale che resta sempre lo stesso: dove finisce la verifica interna e dove inizia una responsabilità che scarica sul singolo un problema organizzativo.

Feltri, Landini e un caso diventato televisivo

Il vero elemento che ha fatto esplodere la vicenda sul piano mediatico è proprio l’incrocio tra personaggi. Da un lato Vittorio Feltri, quasi sempre su posizioni diametralmente opposte a quelle dei sindacati, in particolare della CGIL. Dall’altro Maurizio Landini, che da tempo denuncia pratiche considerate punitive nei confronti dei lavoratori della grande distribuzione.

Il fatto che, almeno su questo punto, le due letture coincidano ha amplificato il peso televisivo del caso, trasformandolo in uno dei momenti più commentati della puntata e in un tema destinato a tornare nei talk, finché non arriveranno chiarimenti definitivi anche sul piano giuridico.

Dove vrivedere la puntata di Cartabianca

È sempre Cartabianca va in onda il martedì in prima serata su Rete 4, la puntata del 16 dicembre è disponibile anche on demand su Mediaset Infinity, dove si trovano sia l’episodio integrale che le clip dedicate, compresa quella sui lavoratori coinvolti nel “test del carrello”.

In poche ore, il caso è diventato uno di quei temi perfetti per il talk: una storia concreta, emotivamente forte, che mette insieme lavoro, dignità e confine tra regole e abuso. E che, televisivamente, funziona ancora di più quando a sorprendere è l’allineamento inatteso tra due voci agli antipodi.