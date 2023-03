“Felicissima Sera – All Inclusive” va in onda, stasera, venerdì 31 marzo su Canale 5 con il secondo appuntamento della nuova stagione. Pio e Amedeo tornano con il loro irriverente show di prima serata.

In ciascuna delle tre puntate di “Felicissima Sera” artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie e performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo (reduci da un tour promozionale dello show tra ‘Verissimo’ e la prima puntata del serale di ‘Amici 22’, sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.

“Ci hanno servito sul piatto questo concetto di inclusività, quindi la chiave del nostro show sarà la ricerca dell’inclusività a tutti i costi. La cercheremo in ogni cosa, in ogni ospite, in ogni discorso… Si arrabbierà chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili […] Dovessimo soppesare tutti i termini e le parole non si potrebbe più fare un discorso, ogni cosa è additabile di non essere inclusiva” (Corriere della sera, marzo 2023)

Felicissima Sera – All inclusive ospiti seconda puntata 31 marzo 2023

La seconda puntata vede la partecipazione di ospiti d’eccezione come: Gerry Scotti, Annalisa, Fabio Cannavaro, Irama, Nina Zilli, Giovanna Civitillo e Antonello Venditti.

Felicissima Sera – All inclusive: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Felicissima sera – All inclusive va in onda in prime time su Canale 5 ed è disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity. Il giorno successivo, è possibile rivedere l’intera puntata e le clip più esaustive della serata. TvBlog, come di consueto, seguirà il secondo appuntamento in diretta.