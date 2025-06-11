Fedez, lutto doloroso: è morta la nonna. Il messaggio del rapper

Un grave lutto ha colpito in queste ore Fedez e la sua famiglia: è venuta a mancare Luciana Violini, l’amata nonna del rapper milanese. La notizia è stata diffusa dallo stesso Fedez tramite un post su Instagram, accompagnato da alcune foto che lo ritraggono insieme a lei in diversi momenti familiari.

Con la sua scomparsa, si spegne una figura che, pur non essendo una celebrità, aveva conquistato l’affetto di moltissime persone. Il suo sorriso, la sua spontaneità e il suo modo diretto e amorevole di rapportarsi con i suoi cari rimarranno impressi nei ricordi non solo della sua famiglia, ma anche di chi l’ha conosciuta attraverso lo schermo di un telefono o in brevi apparizioni televisive.

Il messaggio di Fedez per la nonna scomparsa

“Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”, si legge nel messaggio che ha subito raccolto migliaia di commenti di cordoglio da parte di fan e colleghi. Luciana Violini aveva 94 anni e da tempo era una figura molto conosciuta anche al di fuori della cerchia familiare. Era apparsa spesso nei contenuti condivisi da Fedez sui social, diventando una presenza affettuosa e ironica nei video del nipote, ma anche una sorta di “nonna influencer” molto apprezzata dal pubblico per il suo spirito giovanile e la simpatia naturale. Il legame con il nipote era evidente, e non si limitava alla sfera privata: Luciana è apparsa anche in alcune puntate della docu-serie The Ferragnez, dove si era mostrata sempre sorridente, pronta a dispensare consigli, leggere i tarocchi o semplicemente godersi del tempo con la famiglia.

Tra i momenti più teneri condivisi su Instagram, anche una breve clip in cui la nonna “Ciana” legge le carte, una passione che aveva da tempo e che esercitava con ironia e leggerezza, ma che per Fedez rappresentava un gesto d’affetto e vicinanza. Nella stessa serie televisiva, la donna aveva anche previsto che il nipote si sarebbe classificato al secondo posto al Festival di Sanremo, suscitando un momento di commozione e simpatia tra gli spettatori.

Luciana Violini non era solo la nonna di uno dei personaggi più noti dello spettacolo italiano, ma una donna dal carattere forte, determinato, capace di affrontare con coraggio anche le difficoltà della vita. Nel 2022, infatti, era stata protagonista di un delicato episodio di salute: una caduta in casa le aveva provocato la frattura del femore e l’aveva costretta a un ricovero ospedaliero. L’intervento chirurgico era andato bene e, come raccontato dallo stesso Fedez in un post emozionato, la nonna si era ripresa con grande forza. “Ci hai fatto sudare freddo. Sei una roccia, nonna!”, aveva scritto all’epoca, ricevendo ancora una volta il sostegno affettuoso dei suoi follower.

Il profilo Instagram di nonna Luciana era diventato pubblico nel 2021, in occasione del suo 91° compleanno, e raccoglieva scatti familiari e momenti quotidiani vissuti insieme ai nipoti Leone e Vittoria, figli di Fedez e Chiara Ferragni. Anche in questo, Luciana aveva dimostrato una straordinaria apertura mentale e una capacità di abbracciare il mondo digitale con lo stesso entusiasmo con cui affrontava la vita.

Il messaggio finale del rapper non lascia dubbi: “Ci mancherai tanto”. Con queste parole semplici e sincere, Fedez ha voluto salutare pubblicamente una donna che per lui è stata molto più di una nonna: è stata una guida, una complice e una fonte inesauribile di amore.