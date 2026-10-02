Federico Perna, chi è il marito di Guendalina Tavassi: dal lavoro nei locali romani alle nozze alle Maldive

Federico Perna, manager romano della ristorazione e compagno di Guendalina Tavassi, è tornato sotto i riflettori il 1° ottobre 2026, complice il nuovo interesse attorno alla loro storia.

Un legame nato a Roma nel 2021 e arrivato fino alle nozze simboliche alle Maldive, raccontate dalla stessa influencer sui social e in tv. Quella tra Guendalina Tavassi e Federico Perna è una relazione finita nel giro del gossip quasi di riflesso: lui, almeno all’inizio, con il mondo dello spettacolo aveva poco a che fare.

Federico Perna, il manager dei locali romani lontano dalla tv

Classe 1995, Federico Perna lavora nella ristorazione. Secondo le ricostruzioni televisive e social legate alla coppia, gestisce diversi locali a Roma. Non nasce come volto da salotto televisivo, né come personaggio da red carpet.

La popolarità è arrivata dopo l’inizio della relazione con Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e influencer molto seguita, abituata a portare online pezzi di vita privata, battute in famiglia e retroscena di coppia.

Perna, più defilato, è comparso spesso nei suoi contenuti Instagram, nelle foto degli eventi e nei momenti di tutti i giorni. Una presenza laterale, sì, ma ormai riconoscibile. Camicia, sorriso misurato, aria di chi non ha bisogno di prendersi tutta la scena.

Il colpo di fulmine con Guendalina Tavassi nato tra i tavoli di un ristorante

La storia tra Federico Perna e Guendalina Tavassi sarebbe iniziata nel 2021, dopo un incontro in un ristorante dove lui lavorava, tra cucina sushi e piatti esotici. Da lì, stando ai racconti della coppia, il rapporto è cresciuto in fretta. Con l’impeto del colpo di fulmine, ma anche con la prudenza di due vite già piene e definite. Tavassi arrivava da relazioni importanti e da una famiglia numerosa: la prima figlia, Gaia, è nata dal legame con Remo Nicolini, mentre dal matrimonio con l’imprenditore Umberto D’Aponte sono arrivati Chloe e Salvatore.

Dopo la fine di quel matrimonio, nel 2021, l’incontro con Perna ha segnato per l’ex gieffina una nuova fase personale. Lui, dal canto suo, ha accettato anche il lato meno comodo della relazione: l’esposizione, i commenti, gli occhi sempre puntati addosso. “Nel nostro rapporto c’è stato qualcosa di magico”, ha raccontato parlando del loro legame, senza nascondere gelosie e imperfezioni.

Nozze simboliche alle Maldive, poi il nodo del riconoscimento in Italia

Nel 2024 Federico Perna e Guendalina Tavassi si sono sposati durante una vacanza alle Maldive, con una cerimonia a sorpresa organizzata da lui. A raccontarlo era stata la stessa Tavassi, spiegando che tutto era stato preparato senza che lei capisse davvero che cosa stesse succedendo. “Sembrava uno scherzo e invece no”, aveva detto, ricordando le assenze improvvise di Federico a Roma e alcuni dettagli scoperti solo dopo.

Tra questi anche l’abito da sposa: “Me lo ha fatto fare, ma non me lo ha dato prima perché altrimenti lo sgamavo”, aveva raccontato con il suo solito tono diretto. La cerimonia, però, secondo quanto riferito, ha avuto valore simbolico. Per avere effetti civili in Italia, un rito celebrato all’estero deve rispettare passaggi precisi ed essere poi riconosciuto secondo le norme previste. Insomma, non solo romanticismo e mare da cartolina. C’è anche la parte burocratica, molto meno scenografica ma decisiva.

Gelosia, GF Vip e famiglia allargata: l’equilibrio di Perna e Tavassi

Uno dei temi tornati più spesso nel racconto pubblico della coppia è la gelosia, affrontata da Federico Perna senza troppi giri di parole. Durante la partecipazione di Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip, lui ha ammesso di aver vissuto con apprensione la distanza e l’esposizione della compagna dentro la Casa. “Lì dentro è tutto amplificato, si sta insieme 24 ore su 24”, ha confidato nel podcast Casa Lollo, spiegando di non aver mai messo in dubbio il loro amore, ma di aver comunque pensato alle dinamiche del programma.

La lontananza, i riflettori, l’idea che qualcuno potesse avvicinarsi a lei. Pensieri normali, ha lasciato intendere, dentro una relazione seguita da molti. Allo stesso tempo Perna ha ribadito la fiducia nella compagna e il ruolo preso in famiglia durante la sua assenza: “Ci sono tre figli a casa che la guardano, ci sono io e lei ha lasciato i figli a me”. Una frase che racconta bene l’equilibrio costruito attorno alla loro famiglia allargata: figli, lavoro, social, tv e una quotidianità che, dietro video e battute, va tenuta insieme giorno dopo giorno.