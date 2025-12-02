Federico Mastrostefano, chi scelse quando era tronista: il flirt con Eliana Michelazzo

Il nome di Federico Mastrostefano non è nuovo al mondo di Uomini e Donne, tutt’altro. Evoca gli anni gloriosi del dating show quando il Trono Classico aveva tutta la scena e teneva con il fiato sospeso puntata dopo puntata, tra lacrime e batticuori. Federico viene ricordato come uno dei tronisti più amati, un pò fuori dagli schemi, con un modo di fare scherzoso ma anche in grado di regalare momenti profondi. Il suo percorso, andato in onda nel 2009, è rimasto uno dei più discussi e chiacchierati, segnato da un triangolo sentimentale impresso nella storia del programma.

Il 2025 ha riportato Federico sotto i riflettori degli studi dello show di Maria De Filippi con il suo ingresso nel parterre del Trono Over. Un ritorno inatteso che ha inevitabilmente scaldato il cuore dei più nostalgici ma che ha acceso anche molta curiosità tra gli spettatori più affezionati. Rivedere nel piccolo schermo, l’istruttore di nuoto di Manziana – oggi anche padre di una bambina, avuta da una precedente relazione – ha riaperto i capitoli del suo passato a cominciare da quello che fu il suo lungo ed emozionante trono.

Il trono del 2009 e l’arrivo di Eliana Michelazzo

Federico Mastrostefano 16 anni fa decideva di mettersi in gioco con l’esperienza a Uomini e Donne. Per lui questo percorso rappresentò un trampolino importante, un periodo in cui la sua vita privata entrò stabilmente nelle case degli italiani.

Quando Federico salì sul trono nel 2009, il pubblico si divise rapidamente tra chi lo trovava spontaneo e chi sospettava una certa teatralità nel suo modo di vivere il percorso. A rendere ancora più acceso il dibattito, c’erano le sue due corteggiatrici fortissime: la risoluta Pamela Compagnucci e la più riflessiva Eliana Michelazzo, che negli anni successivi sarebbe diventata un volto noto della cronaca rosa per vicende ben lontane dal programma.

Tra Federico ed Eliana nacque un feeling curioso, fatto di battute, incomprensioni e un’intesa che però non trovò soluzione nell’ ambito dello show. L’ex tronista non ha mai nascosto che tra loro ci fosse una forte attrazione caratteriale, quel tipo di legame che alimenta il dibattito in studio e crea dinamiche avvincenti. Per molti telespettatori, Eliana era la candidata naturale alla scelta: coinvolta, combattiva, presente. E invece, contro ogni pronostico, Federico prese una strada diversa.

La decisione finale, maturata dopo un trono lunghissimo, ricadde infatti su Pamela Compagnucci. Una scelta che spaccò il pubblico e che mise da parte un possibile futuro con Eliana. Federico e Pamela iniziarono una relazione intensa ma breve, che si sgretola pochi mesi dopo, a causa anche della partecipazione di lui a L’Isola dei Famosi. La rottura fu clamorosa, avvenuta in diretta tv dalle Honduras. Fu lui a lasciarla mentre si trovava dall’altra parte del mondo davanti a milioni di telespettatori.

A distanza di anni, mentre Federico si presenta oggi più maturo e intenzionato a trovare un equilibrio sentimentale, Pamela in un’intervista ha ricordato quel capitolo con affetto ma anche con una punta di distanza critica. Eliana, invece, rimane la corteggiatrice mai scelta che contribuì a rendere quel trono uno dei più seguiti e commentati.“ Di Uomini e Donne ricordo l’emozione dietro le quinte – ha raccontato Federico qualche tempo fa – Maria De Filippi arrivava, scambiavamo due parole e poi entravo in studio. Ho ancora impressi i volti delle corteggiatrici, tra rabbia e gioia, le difese di Tina Cipollari e gli attacchi di Gianni Sperti. Le lunghe telefonate con la redazione cercavano di capire le mie intenzioni, ma io restavo sempre impenetrabile”.