Federica Sciarelli: età, marito e figli, lauree, dove vive, carriera e vita privata

Federica Sciarelli ha 66 anni ed è senza ombra di dubbio, uno dei personaggi più seguiti ed apprezzati della televisione italiana. Alla guida di Chi l’ha visto, programma cult di Rai3 che conduce dal 2004, registra da sempre ascolti record. Tutto quello che c’è da sapere su di lei, dal marito, agli studi fatti.

Sebbene la Sciarelli sia un volto noto della televisione italiana, è molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, anche se nel corso degli anni della sua carriera è capitata che fosse al centro del gossip per presunti flirt. Tempo fa aveva annunciato di essere vicina alla pensione, preoccupando non poco i suoi tanti fan, che non riescono a immaginare Chi l’ha visto senza di lei alla conduzione. Quel momento dovrebbe arrivare nell’autunno 2025, ma è ancora tutto da definire.

Che studi ha fatto Federica Sciarelli e dove vive

Federica Sciarelli è nata a Roma nel 1958, sebbene i suoi genitori siano di origini napoletane, ha sempre vissuto nella Capitale, dove ha attualmente casa. Dopo aver ultimato il liceo classico, conseguendo il diploma ha iniziato a muovere subito i primi passi nel mondo del giornalismo. E’ stata una delle prime donne cui veniva affidata la redazione politica di un telegiornale.

Negli anni ha raccolto tantissime esperienze, è stata inviata del telegiornale e anche conduttrice dell’edizione TG3 Roma-New York. Tale è il suo talento che nel 1991 l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga le conferì l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Chi l’ha Visto è senza ombra di dubbio il suo progetto più importante, un programma che conduce e cura con una grande dedizione. Non è un caso che la giornalista sia amatissima dal pubblico.

Nel corso degli anni è stata autrice di molte inchieste letterarie che ripercorrevano i casi di cronaca più noti d’Italia, come il massacro del Circeo o l’omicidio di Erica Claps. Della sua vita privata di Federica Sciarelli si conosce pochissimo, nel 1992 il settimanale Panorama lanciò un gossip che parlava di una sua relazione con l’allora presidente della Repubblica Cossiga, cosa smentita da entrambi e per la quale la Sciarelli ha anche vinto una causa contro il giornalista che diede la notizia.

Nel 1996 è diventata madre del primo e unico figlio Giovanni Maria, l’anno dopo è convolata a nozze con un cameraman della Rai. La giornalista vive a Roma, è una donna sportiva – ama l’atletica leggera – e ha una grande passione per la musica. La giornalista dovrebbe avere uno stipendio annuo che si aggira intorno ai 240mila euro, la cifra massima stabilita dalla Rai per un giornalista, anche se non c’è la certezza che la cifra sia esattamente questa.

Recentemente ha preso parte al secondo documentario – uscito su Netflix – sulla vita di Ilary Blasi, sua grande fan da sempre, dimostrando di avere anche una grande ironia.