Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati

Fiori d’arancio per la coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta a 4 anni dall’inizio ufficiale della loro storia. La campionessa di nuoto nonché giudice di Italia’s got talent (ruolo che l’ha consacrata a tutti gli effetti personaggio televisivo) ha detto sì oggi pomeriggio nella chiesa di San Zaccaria a Venezia.

Una blindatissima cerimonia officiata dal suo ex parroco di Spinea don Antonio Genovese e che – come raccontata dall’ANSA – è stata curata nei minimi particolari, la firma è quella del celebre wedding planner Enzo Miccio. All’interno della chiesa una scenografia da film romantico, adornata da ceste di rose bianche a grappolo con ritocchi di colore verde.

Federica Pellegrini si è presentata in uno splendido abito bianco firmato da Nicole Cavallo, e per non farsi mancare nulla ha voluto aggiungere un suo tocco ‘rock’ al look con un paio di occhiali da sole bianchi. Ad accompagnarla, oltre la famiglia anche le sue damigelle. Le immagini da Whoopsee:

Il testimone della sposa è stato il fratello Alessandro.

Tra i presenti invitati (160) c’erano alcuni volti noti dello spettacolo e chiaramente dello sport, come il Presidente del Coni Giovanni Malagò e Lodovica Comello che è stata conduttrice di Italia’s Got Talent.

Il programma della serata dopo i rispettivi ‘sì’ vede il trasferimento di sposi e invitati nei pressi della laguna, all’esclusivo JW Marriott per la festa, dopo di che sarà tempo di riposo per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La loro prima notte di nozze sarà trascorsa in un luogo che ha un significato ben preciso, l’hotel Danieli (vicino a San Zaccaria) è infatti il luogo in cui Giunta, l’anno scorso, chiese a Federica di sposarlo.

Era il 10 aprile 2022 quando Federica e Matteo furono intervistati da Silvia Toffanin, a Verissimo. In quella circostanza la Pellegrini ripercorse gli attimi della proposta di matrimonio:

È stato un momento che non dimenticherò mai – disse – Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo.

La coppia annunciò per la prima volta la data delle nozze davanti alle telecamere. Queste le parole della Pellegrini: