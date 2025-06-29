Federica Panicucci, il figlio Mattia compie 18 anni: la dedica commossa della conduttrice

Federica Panicucci rivolge al figlio neo diciottenne un messaggio intimo, commosso e profondo, raccontando con il cuore di madre il giorno in cui lui diventa adulto. Un traguardo speciale, non solo per il festeggiato, ma anche per i genitori, che da questo momento lasciano ufficialmente che il proprio, ormai ex bambino, spicchi il volo.

Mattia, il secondogenito della conduttrice di Mattino Cinque ha soffiato 18 candeline il 27 giugno scorso durante una festa intima in presenza degli amici più cari, e ovviamente della sua adorata mamma. I due, insieme a Sofia la primogenita, hanno un legame forte e profondo, costruito nel tempo con dedizione, affetto e reciproca fiducia. Due foto sorridenti, madre e figlio insieme durante i festeggiamenti, hanno accompagnato parole che sono arrivate dritte al cuore di chi le ha lette.

L’inizio del tuo viaggio straordinario

Federica Panicucci in queste ultime ore ha condiviso un post che in poche ore ha fatto il giro del web e che ha raccolto una miriade di like da parte di follower, amici e colleghi che si sono uniti all’ondata di auguri per Mattia, nato nel 2007, dalla lunga relazione di Panicucci con il dj e produttore Mario Fargetta, da cui Federica si è separata nel 2015. Insieme hanno avuto anche Sofia, nata nel 2005. Nonostante la fine del matrimonio, la Panicucci ha sempre messo al primo posto la serenità dei suoi figli, costruendo con loro una relazione solida, basata su ascolto e comprensione reciproca.

L’emozione di Federica è palpabile, che sottolinea quanto sia raro, nel mondo dello spettacolo, riuscire a mantenere un rapporto così autentico con i figli, pur vivendo sotto i riflettori.

“Guardo mio figlio e nei suoi occhi vedo il ragazzo meraviglioso che è diventato. Mi emoziona pensare a quanto ha già vissuto e a tutto quello che lo attende. E quando ci guardiamo, sento che la nostra unione è sempre più salda, forte, pura. Buon 18º amore mio, questo è solo l’inizio del tuo viaggio straordinario e io sarò qui per te, sempre, pronta ad abbracciarti e a guardarti negli occhi come oggi e a sostenerti in ogni passo della tua vita. Goditi ogni istante, vivi con con passione e non smettere mai di credere in te. Perché oggi non diventi solo maggiorenne, oggi inizi a scrivere la storia più importante.“

In diverse interviste televisive, tra cui una toccante apparizione a Verissimo, aveva parlato dell’importanza dell’educazione affettiva e del dialogo in famiglia. Aveva sottolineato come i suoi figli, pur crescendo, abbiano sempre mantenuto con lei un canale aperto, fatto di confidenze, consigli e confronto. “L’amore che provo per loro è totale, incondizionato, e ogni giorno cerco di insegnare loro il valore del rispetto, dell’ascolto e dell’empatia”, aveva dichiarato con orgoglio.

Proprio a Verissimo, era stata protagonista di un altro momento intenso, quando aveva ricevuto una lettera da parte di Sofia e Mattia, che l’avevano definita “Oggi ti vogliamo dire che sei la mamma migliore del mondo. Ci sei sempre: con te riusciamo a parlare di qualsiasi nostro problema o dubbio, e anche se non ti diciamo niente, riesci a capire da sola quando c’è qualcosa che non va. Sei il nostro faro”. Parole che avevano commosso non solo lei, ma anche il pubblico in studio e a casa, mostrando il lato più umano e autentico della celebre conduttrice.