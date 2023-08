Staffetta tutta al femminile dalle parti di Sky per le partite di Champions League. Al posto di Anna Billò, che nelle scorse settimane ha annunciato l’addio alla pay tv (“è finito un ciclo“), arriverà Federica Masolin, che raddoppia, dedicandosi non soltanto ai motori, ma anche al calcio. L’annuncio ufficiale è arrivato poche ore fa direttamente da Sky, alla vigilia della nuova stagione sportiva.

Federica Masolin al posto di Anna Billò

Federica Masolin è una giornalista classe 1985 da sempre legata professionalmente a Sky, dove si è occupata prevalentemente di calcio e, nel periodo più recente, di Formula 1. Da precisare che la giornalista continuerà a condurre le dirette Sky dedicate ai motori, fino alla fine del campionato mondiale di F1 in corso.

Sky, la proposta di calcio nella stagione 2023-2024

Saranno più di 2.500 le partite di calcio che Sky trasmetterà live dagli stadi più belli d’Italia e d’Europa, in attesa degli Europei che si disputeranno la prossima estate.

Il clou è rappresentato dai campionati dei club: la Serie A TIM (3 gare per ogni turno in co-esclusiva con Dazn), la Serie BKT, la Serie C con tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale), e i grandi campionati internazionali come Premier League inglese, Bundesliga tedesca e Ligue 1 francese.

Per quanto riguarda la Serie A, tornano gli appuntamenti per l’approfondimento delle partite. La domenica a pranzo Giorgia Cenni continuerà a guidare la Casa dello Sport day, per approfondire i temi del match delle 12.30, mentre sarà Mario Giunta, con la partecipazione come ospite fisso di Fabio Tavelli, ad accompagnare il pubblico negli anticipi del venerdì sera e nei posticipi del lunedì all’interno della Casa dello Sport night, con alcuni dei telecronisti della squadra di Sky Sport tra i quali Maurizio Compagnoni, Massimo Marianella, Riccardo Gentile, Andrea Marinozzi e Federico Zancan. La domenica sera il weekend calcistico si chiude con Fabio Caressa e il suo Sky Calcio Club, che avrà come ospiti a rotazione Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis. Allo spazio notizie ci sarà Federica Frola.

A settembre al via Champions, Europa e Conference League. Insieme alla Masolin nei pre e post partite di Champions è stato confermato Alessandro Del Piero, che ha rinnovato il suo contratto con Sky per i prossimi tre anni. Per commenti e analisi in campo ci saranno, a rotazione, Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e tanti altri. Special guest Giorgio Chiellini. Con loro ogni martedì e mercoledì di coppa ci saranno anche Paolo Condò e Mario Giunta. Il giovedì toccherà invece ad Europa League e Conference League, con gli studi condotti sempre da Leo Di Bello insieme a Margherita Cirillo.

Novità: l’allenatore della Roma Josè Mourinho sarà il nuovo volto della campagna per le tre competizioni Uefa targata Sky Sport.