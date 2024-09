Torna l’appuntamento con FBI: Most Wanted, il secondo spinoff di FBI nato nel 2019 e arrivato in Italia in prima visione assoluta su Italia 1. La quinta stagione è più breve rispetto ai canoni di questa tipologia di procedurali polizieschi prodotti da Dick Wolf, ma è una conseguenza degli scioperi di sceneggiatori e attori dell’estate del 2023 che hanno portato le produzioni a iniziare a fine 2023/inizio 2024, riducendo di conseguenza il numero degli episodi. Questa quinta stagione vedremo ancora Dylan McDermott alla guida della squadra, mentre non ci sarà più Alexa Davalos che a sorpresa ha deciso di lasciare la serie prima dell’inizio delle riprese.

FBI: Most Wanted 5, la trama degli episodi

Le puntate del 4 settembre

5×01 Vittime dell’odio: la quinta stagione si apre con l’arrivo nella squadra dell’agente Nina Chase. L’indagine li porta in Virginia dove avviene un caso strano di omicidio e rapimento legato alla NASA e che sembra coinvolgere un gruppo anti-governativo.

5×02 Sete di vendetta: un ex poliziotto di New York viene ucciso insieme al figlio, poco dopo un altro ex poliziotto rimane ferito per lo scoppio di una bomba per poi morire qualche tempo dopo. Si scopre che i due facevano parte della “Squadra Fantasma” creata dopo l’11 settembre per fermare il terrorismo interno. Le loro morti sembrano collegate alle torture subite a New Orleans da un cittadino turco.

5×03 Intelligenza artificiale: viene uccisa Poppy Lee star del web, creatrice di contenuti soft porno che ha ceduto i diritti della sua immagine a un’agenzia che si occupa di intelligenza artificiale, per dar vita a un chatbot porno. Il colpevole sembra l’ex di Poppy ma potrebbe essere una manovra per dipastarli.

FBI: Most Wanted 5 il cast

La quinta stagione ha visto la conferma Dylan McDermott alla guida della squadra FBI nei panni di Remy Scott, ma anche l’addio di Alexa Davalos che ha lasciato la serie durante la pausa prima di ripartire con le riprese della quinta stagione. Davalos interpretava l’agente Kristin Gaines ed era arrivata nella terza stagione. Al suo posto è arrivata Shantel VanSanten portando il personaggio dell’agente Nina Chase che ha interpretato dalla fine della quarta stagione e per alcuni episodi della quinta di FBI.

Dylan McDermott è Remy Scott

Roxy Sternberg è Sheryll Barnes

Keisha Castle-Hughes è Hana Gibson

Shantel VanSanten è l’agente Nina Chase

Edwin Hodge è Ray Cannon

FBI: Most Wanted 6 ci sarà?

Si, la sesta stagione è stata ufficialmente annunciata da CBS e debutterà il 15 ottobre su CBS insieme a FBI e FBI International (queste ultime due trasmesse in Italia da Rai 2).

FBI: Most Wanted dove la vedo in streaming?

Su Mediaset Infinity in modo gratuito sono disponibili soltanto le puntate trasmesse da Italia 1 a partire dal 4 settembre.

FBI: Most Wanted 5 la programmazione

La quinta stagione di FBI: Most Wanted è su Italia 1 dalle 21:25 il mercoledì sera con 2 o 3 puntate a settimana.

FBI: Most Wanted 4 quante puntate sono?

La stagione è composta da 13 puntate, un numero ridotto a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori dell’estate 2023 che ha fatto slittare la partenza delle produzioni..