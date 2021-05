Fabio Fazio e la superstizione. “Da quando sono diventata presidente del Museo Egizio non mi invita più da nessuna parte, non vuole neanche parlarne”, ha rivelato Evelina Christillin a Tiki Taka. La dirigente torinese, tifosissima juventina e oggi membro femminile del consiglio della Fifa, è stata ospite nella trasmissione di Piero Chiambretti svelando un curioso aneddoto, tutto da verificare, sul padrone di casa di Che tempo che fa.

“La voce che gira a Torino è che la Juve non vinca la coppa per colpa del museo che porterebbe sfiga”, ha ironizzato Chiambretti. Una battuta, che però è stata sfruttata dalla Christillin per mandare un messaggio al conduttore di Rai 3: “Intervengo magistralmente dall’alto della mia posizione apicale. In effetti, il tuo collega Fabio Fazio, grande mio amico dei tempi che furono, pensa veramente che gli egizi portino male”.

Non si è fatta attendere a quel punto la frecciata dello stesso Chiambretti: “Non la invita? Credo che questa sia una sua fortuna”.

Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo a livello mondiale interamente dedicato alla civiltà nilotica e la Christillin ne è la presidente dal 2012.

Della scaramanzia di Fazio si è scritto molto nel corso degli anni, con il diretto interessato che non ha mai smentito le voci. Anzi, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, le confermò, elencando una serie di rituali a cui non rinuncia mai:

Percorro sempre la stessa strada dai camerini allo studio, in scena devono entrare prima le signore, mi faccio microfonare sempre nello stesso identico posto e guai a nominare i colori innominabili.

Il veto sull’antico Egitto potrebbe essere una eredità raccolta da Mike Bongiorno. Tempo fa, Ludovico Peregrini, il signor No del Rischiatutto che nel 2016 affiancò pure Fazio nell’edizione rinnovata del gioco, spiegò come nei quiz di Bongiorno fossero bandite le domande sull’argomento in questione.

Della serie: non è vero, ma ci credo.