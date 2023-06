Torna a partire da oggi, sabato 3 giugno 2023, l’appuntamento con Fatto da mamma e da papà. Si tratta del programma, in onda ogni sabato mattina alle ore 12.00 su Rai2, condotto da Flora Canto (nuovo impegno televisivo per lei dopo I migliori anni al fianco di Carlo Conti) e dedicato alla cucina.

Nel dettaglio, nel corso delle puntate la conduttrice inviterà nella sua cucina un personaggio dello spettacolo che insieme a lei cucinerà il piatto preferito dei propri figli oppure il piatto del cuore della sua infanzia. Durante la preparazione della ricetta l’ospite si racconterà alla padrona di casa, tra chiacchere, risate e ironia. Nella prima puntata ci sarà Samantha de Grenet, mentre ai prossimi appuntamenti vi prenderanno parte anche Massimiliano Rosolino, Angela Rafanelli, Gilles Rocca e altri personaggi della tv, dello sport e del cinema. Otto le puntate previste.

In questa terza edizione (considerando anche la prima andata in onda col titolo Fatto da mamma) ci sarà una novità: Anna Moroni insieme a Flora Canto preparerà ricette sfiziose per i bambini, dando vita ad segmento Fatto da nonna. Inoltre un esperto di lifestyle darà consigli su come preparare una tavola a tema per i propri figli o per i momenti di convivialità che non possono mancare a maggior ragione durante l’estate. Ci saranno, infine, anche degli spazi dedicati agli animali, che spesso sono a tutti gli effetti dei componenti della famiglia.

Fatto da mamma e da papà è prodotto da Me Production di Elio Bonsignore, società specializzata in branded content televisivi (per esempio L’ingrediente perfetto su La7), con Rai Pubblicità. Gli autori del programma sono Manuela D’Angelo e Veronica Moccia. In regia Jonathan Paladini.

La trasmissione è stata realizzata praticamente in riva al mare e per la precisione da uno storico stabilimento balneare nel litorale romano di Ostia.