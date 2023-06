Gli ascolti tv di un sabato ‘particolarmente’ festivo, che segue il 2 giugno e anticipa la prima domenica del mese. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il secondo e ultmo appuntamento con Il Volo – Tutti per uno (live) ha ottenuto un netto di 3.084.000 telespettatori, share 22,7%. Su Rai 1 I migliori dei Migliori Anni un netto di 2.462.000, 17,7%. Su Italia 1 il film Shrek III ha raccolto un netto di 796.000 telespettatori, share 5%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 905.000, 5,6%, ed FBI International 756.000, 5%. Su Rai 3 L’amica geniale, in replica, ha registrato una media di 569.000 telespettatori, share 3,8%: nel dettaglio la prima puntata 555.000, 3,47% e la seconda (in seconda serata) 585.000, 4,20%. Su Rete 4 Nati con la camicia ha registrato 782.000 telespettatori, share 5,3%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 355.000 telespettatori, share 2,6%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 278.000, 1,8%. Su Nove il film Nemico pubblico ha registrato 340.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi 4.526.000, 27,9%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.767.000 telespettatori, share 17,1%. Su Rai 2 Tg2 Post 611.000, 3,7% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 667.000, 4,6% e a seguire Il meglio di Generazione Bellezza 608.000, 3,8%. NCIS su Italia 1 registra 913.000 telespettatori, share 5,82% mentre Controcorrente Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 535.000 telespettatori, share 3,5% e nella seconda 641.000, 3,9%. Su La7 In onda 831.000, 5,2%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 312.000 telespettatori, share 2,6% e su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 211.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.289.000 telespettatori, share 22,1%, e nel programma un game 3.068.000, 25,1%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Weekend Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.658.000 telespettatori, share 16,5% e nel game un netto di 2.158.000, 18,1%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto 263.000, 2,3%, e 338.000, 2,5% mentre Italia 1 con FBI: Most Wanted ha ottenuto 336.000 telespettatori, share 2,6%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 612.000 telespettatori, share 4,3%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 126.000, 1,3% e nel game 239.000, 2%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.172.000, 24,06%, mentre la Buongiorno Benessere 848.000, 19,39%, Linea Verde Explora 900.000, 17,29%, Linea verde Discovery 1.296.000, 18,01% e Linea verde Life 2.184.000, 20%. Su Rai 2 Pizza Doc 215.000, 3,99%; Fatto da mamma e da papà ha registrato 283.000 telespettatori, share 3,30%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 176.000, 3,70%; Mi manda Raitre 211.000, 4,64%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale Estate 533.000, 5,54% e Geo Documentario 471.000, 3,75%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.106.000, 16,16% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 231.000 telespettatori, share 3,25%. Su Rete 4 il film I due della Legione ha dato la linea al Tg4 con un netto di 101.000 telespettatori, share 2.25% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 175.000, 1,82% e La signora in giallo 561.000, 4,42%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 159.000 telespettatori, share 3,71%, nel segmento News 112.000, 3,75% e nel Dibattito 146.000, 3,06%; quindi Coffee Break sabato 121.000, 2,86%, L’Aria Che Tira – Diario 102.000, 1,96%; L’Ingrediente perfetto – A tu per tu 81.000, 0,97%; Like – Tutto ciò che piace 98.000, 0,83%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.682.000, 14,1%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.221.000, 12,2%, quindi A Sua Immagine 868.000, 92,2%, e 879.000, 9,6%; ItaliaSì! nella prima parte 1.101.000, 13%, e nella seconda 1.507.000, 16,2%. Su Rai 2 Non Stop…Now (recensione) 224.000, 1,8%; Bellissima Italia 312.000, 3%; 68esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare 345.000, 3,70%. Su Rai 3 Report in replica, ha ottenuto 494.000, 5,5%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.540.000 telespettatori, share 20,6%; Terra Amara 2.376.000, 24%; Verissimo Le storie nella prima parte 1.644.000, 18,9% e nella seconda 1.533.000, 17%. Su Italia 1 Drive Up ha registrato 460.000 telespettatori, 4,60%, mentre Due uomini e mezzo 219.000, 2,44%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 542.000 telespettatori, 4,7% di share; Colombo 444.000, 4,9%. Su La7 il film Lo Hobbit – La desolazione di Smaug ha registrato 146.000, 1,5%; La7 Doc – Segreti reali 87.000, 1,1% e 83.000, 0,92%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Vittime Collaterali 667.000, 11,63%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di 337.000 telespettatori, share 2,77%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 339.000, 3,18%; Un giorno in Pretura 288.000, 5,13%. Su Italia 1 il film Cicogne in missione un netto di 357.000, 3,65%. Su Rete 4 il film Nati con la camicia un netto di 782.000, 5,30%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.381.000, 26,05%; ore 20:00 3.755.000, 26,22%.

