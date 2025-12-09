“Faremo gli accertamenti”, Federica Pellegrini in ospedale accanto alla figlia. Cosa è successo

Momenti di apprensione, quelli che Federica Pellegrini ha raccontato recentemente tramite i social. L’ex campionessa di nuoto sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua vita lontano dalla piscina, dove ha ottenuto successi straordinari.

Come detto, è stata la stessa Pellegrini a informare i suoi tanti, tantissimi, fan e followers, della situazione, che ha richiesto una corsa in ospedale. Ecco tutti gli sviluppi.

Paura per Federica Pellegrini

Condividendo la sua esperienza sui social, la “Divina” ha raccontato l’ennesimo episodio di paura che ha colpito la sua famiglia. La sua bambina Matilde, di soli due anni, ha avuto una grave crisi convulsiva febbrile nel cuore della notte, portando la famiglia in ospedale.

L’incidente si è verificato mentre la piccola dormiva: la febbre è salita vertiginosamente, troppo rapidamente per poter intervenire in tempo con la tachipirina. “Dopo un minuto è andata in blocco… occhi in su, testa indietro e il respiro che si fermava lentamente”, ha scritto Federica sui suoi canali social, descrivendo un’esperienza che, più che leggera da leggere, trasmette un tremendo senso di angoscia. “Il tempo si deforma, i secondi diventano eterni e la paura stringe alla gola”, ha aggiunto, riflettendo su quel terribile momento che ogni genitore teme.

L’incubo è stato affrontato con coraggio e determinazione. Federica, insieme alla madre, ha cercato di mantenere la piccola vigile mentre la febbre impazziva. “Mia mamma ha cantato tutte le canzoni che conosceva per distrarla e tenerla sveglia mentre la portavamo in ospedale”, ha raccontato la Pellegrini, cercando di smorzare la tensione in mezzo al caos.

Nel frattempo, il marito Matteo Giunta, che si trovava in Polonia, è rientrato d’urgenza per stare vicino alla sua famiglia in questo momento così critico. La famiglia Pellegrini-Giunta ha passato la notte all’ospedale, con la speranza che la situazione si risolva nel migliore dei modi.

“Appena Matilde starà meglio, faremo tutti gli accertamenti necessari”, ha dichiarato la ex nuotatrice, mostrando la sua preoccupazione ma anche la speranza che tutto possa rientrare nella normalità. A oggi, la piccola Matilde sta ricevendo le cure necessarie e si attende che la febbre e la crisi passino presto.

Nel chiudere il suo post, Federica ha scritto una frase semplice, ma che racchiude tutta la fragilità e l’amore di una madre: “Speriamo non capiti più, cuore mio”. Ora la famiglia Pellegrini attende con ansia il ritorno a casa, sperando di poter lasciarsi alle spalle l’ennesimo spavento, ma consapevole che la salute della propria bambina rimane la priorità assoluta.