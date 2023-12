Sono state rese note le quotazioni del FantaSanremo dei 30 Big in gara a Sanremo 2024. Dal 27 dicembre, saranno aperte le iscrizioni

FantaSanremo 2024: le quotazioni (in Baudi) dei 30 Big in gara

Con la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo sempre più vicina, torna anche il FantaSanremo, il game basato sul Festival della Canzone Italiana nato nel 2020 ma esploso letteralmente nel corso dell’edizione 2022 della kermesse sanremese.

Oggi, 26 dicembre, sono state rese note le FantaQuotazioni dei 30 Big in gara, espresse in Baudi: le artiste più costose sono Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa ed Emma, che valgono 23 Baudi; seguono Dargen D’Amico, Geolier, i Negramaro e i The Kolors con 22 Baudi; Diodato, Mahmood, Mr. Rain e Sangiovanni, invece, valgono 21 Baudi; chi vuole comprare Alfa, Fiorella Mannoia, Ghali, Il Volo e Renga/Nek, invece, dovrà spendere 20 Baudi; Gazzelle, Irama, La Sad e Rose Villain, invece, valgono 19 Baudi mentre Fred De Palma, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri valgono 18 Baudi; BigMama, Il Tre e Maninni valgono 17 Baudi mentre gli artisti meno costosi, con 16 Baudi, sono quelli provenienti da Sanremo Giovani, ossia i Bnkr44, Clara e i Santi Francesi.

A partire dalle ore 12 di mercoledì 27 dicembre, sul sito ufficiale di FantaSanremo, verranno aperte le iscrizioni e sarà possibile, quindi, creare le proprie squadre e le leghe.

Ogni giocatore, per formare la propria squadra di cinque artisti (nominando un capitano tra uno di questi), ha a disposizione 100 Baudi.

Il regolamento completo, con i bonus e i malus legati alla performance degli artisti sul palco del Teatro Ariston e non solo, con i quali sarà possibile guadagnare punti ma anche perderli, non è ancora stato reso noto.

Nel 2022, anno in cui il fenomeno FantaSanremo è definitivamente esploso, sono state create oltre mezzo milione di squadre. Quest’anno, per l’edizione 2023 del Festival, il numero di squadre create ha superato i 4 milioni e 200mila mentre le leghe create sono state più di 277mila.

Al termine dell’edizione, vengono stilate le classifiche ufficiali, una riguardante anche gli artisti in gara. L’anno scorso, il vincitore Marco Mengoni ha vinto anche il FantaSanremo con un punteggio di 670.

Dal successo di FantaSanremo, è nato anche il FantaEurovision, la variante ufficiale del fantasy game.