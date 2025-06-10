Fango – Storia di una alluvione, la docuserie arriverà su Mediaset Infinity dal 16 giugno

A poco più di due anni dal più grave disastro climatico della storia italiana, la drammatica alluvione in Emilia Romagna del 2023, la docuserie FANGO – Storia di una alluvione arriva su Mediaset Infinity dopo la presentazione in anteprima mondiale alla 21ª edizione del Biografilm.

È il 16 maggio 2023 quando accade lʼimpensabile. I principali corsi dʼacqua dellʼEmilia-Romagna, oltre 20 fiumi, esondano causando una delle più gravi alluvioni sul territorio nazionale. I numeri tra vittime, sfollati e comuni coinvolti nel disastro sono altissimi. Mai qualcosa del genere è stato documentato nella Storia del nostro Paese.

Scritta, diretta e interpretata da Mara Moschini e Marco Cortesi, FANGO – Storia di una alluvione è la docu-serie in quattro episodi, prodotta da Infinity LAB, che ripercorre gli attimi e le drammatiche vicende della notte che ha cambiato la vita di migliaia di persone.

Quattro storie vere di coraggio, in cui narrazione e documentario si alternano per raccontare gli eventi e documentare il più grave disastro climatico della Storia italiana, attraverso interviste, testimonianze e filmati inediti.

FANGO – Storia di una alluvione sarà presentata in anteprima domenica 15 giugno alle 16:30 al Cinema Lumière di Bologna all’interno della 21ª edizione del Biografilm – il festival cinematografico dedicato alle storie di vita e al cinema di qualità di fiction e documentario – e sarà disponibile gratis su Mediaset Infinity dal 16 giugno.