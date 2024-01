Oggi, giovedì 11 gennaio 2024, a partire dalle ore 12, presso la Sala A Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini a Roma, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di Faccende Complicate, il nuovo programma che vede protagonista Valerio Lundini.

Faccende Complicate è un original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, prodotto da Simona Ercolani per Stand By Me. In questo nuovo format, Lundini sarà protagonista di un viaggio in giro per l’Italia durante il quale intervisterà personaggi comuni, raccontando storie che, stando alle intenzioni del programma, possono riguardare chiunque di noi molto da vicino.

La prima stagione sarà formata da dieci puntate che saranno disponibili in esclusiva su RaiPlay. Ogni venerdì, dal 12 gennaio, uscirà una nuova puntata.

Valerio Lundini, quindi, torna con un programma tutto suo dopo il successo ottenuto con le tre edizioni di Una pezza di Lundini, il programma di Rai 2, diventato soprattutto un fenomeno sui social, andato in onda dal 2020 al 2022 nel quale il comico, musicista e conduttore romano ha lavorato insieme a Emanuela Fanelli.

Sempre in tv, nel 2022, Lundini ha partecipato alla conduzione del Concerto del Primo Maggio, affiancando Ambra Angiolini insieme ad altri personaggi, ed è stato anche uno dei primi ospiti intervistati dai ragazzi de La Conferenza Stampa, format di RaiPlay che, da giugno 2023, va in onda anche su Rai 2.

Valerio Lundini appare anche nel primo episodio della serie Sono Lillo, uscita su Prime Video nel 2023, con protagonista ovviamente Lillo.

Nell’ultimo anno, Lundini è stato anche al cinema con il film Il più bel secolo della mia vita, dove ha recitato al fianco di Sergio Castellitto.

Faccende Complicate: dove seguire la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa, interverranno Valerio Lundini, Maurizio Imbriale, Direttore Direzione Contenuti Digitali e Transmediali Rai, e Simona Ercolani, CEO e Direttrice Creativa Stand By Me.

TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza stampa a partire dalle ore 12.