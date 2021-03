Fabrizio Corona interrompe lo sciopero della fame

Buone notizie dal carcere di Monza, dove Fabrizio Corona è stato trasferito lo scorso 22 marzo a seguito di un ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda dovuto a delle ferite autoinflitte per protesta contro la revoca dei domiciliari. Corona dovrà terminare la reclusione residua di circa tre anni in galera.

L’avvocato Ivano Chiesa in un’intervista che verrà integralmente trasmessa questa sera nel programma di Telelombardia Iceberg rivela che Corona ha sospeso lo sciopero della fame. Queste le sue parole:

Dal punto di vista psicologico sta male, dal punto di vista fisico finalmente mi ha ascoltato perché gli ho detto: Fabrizio ho bisogno di te, altrimenti in quelle condizioni fisiche lì non mi aiuti e invece dobbiamo continuare una battaglia giudiziaria, dobbiamo andare fino in fondo. E quindi mi ha ascoltato e ha ricominciato a mangiare qualcosa.

Chiesa specifica che ha trovato Fabrizio più in forma ritendendosi soddisfatto di questo risultato importante raggiunto. Altre informazioni non sono state rivelate, ma l’avvocato ci tiene a sottolineare che la determinazione vista in Fabrizio “Non l’ho mai vista in tutta la mia vita“.

Un accorato appello era stato mandato già da sua madre Gabriella Privitera durante Live non è la d’Urso durante la puntata di domenica 28 marzo. La donna, già contrariata al ritorno in carcere di suo figlio, si è detta preoccupata delle condizioni di salute in cui versava Fabrizio: “C’è la possibilità che mio figlio muoia“.

Ha spiegato qual è il problema che lo affligge:

Ha una patologia severissima che è stata anche confermata in ospedale. È una sindrome bipolare con personalità borderline. È una malattia grave che porta anche al tentativo di suicidio. Si è squarciato un braccio in profondità, non è stato un atto del tutto dimostrativo ma un atto di rabbia e di ribellione. Mio figlio ha questi comportamenti istrionici perché è malato.

Solo due giorni fa Fabrizio Corona ha compiuto il suo 47° compleanno.