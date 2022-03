Fabrizio Corona è tornato su Instagram (video)

In meno di 24 ore dal ban, Fabrizio Corona è tornato, su Instagram, con un nuovo profilo, @ilreiettoofficial. L’ex re delle paparazzate, sui social, ha spiegato, attraverso una serie di Ig, i motivi che l’hanno tenuto lontano dai social:

Mi hanno bloccato il profilo perché ho violato le linee guida. I social ormai non possono utilizzati per esprimere le proprie opinioni, per dare giudizi, per commentare ciò che succede. Cioè dobbiamo essere tutti quanti incastrati su delle linee guida che Instagram ci impone, appena diciamo qualcosa che non va bene o che potrebbe essere interpretato male tac, interviene quel signore lì che ci blocca. Arrivano gli invidiosi che ti fanno le segnalazioni perché esprimi giudizi, perché fai dei commenti, perché esprimi le tue opinioni. Allora a cosa servono i social? Però poco a poco da questo profilo, dove posso fare quello che voglio, vi insegnerò cos’è la comunicazione. Nel frattempo mi faccio una risata in attesa di recuperare il mio profilo.