Fabrizio Biggio e l’esperienza come dialoghista nella soap Vivere: “Scrivevo tre puntate al mese, prendevo 1,8 milioni di lire per ognuna”

Dialoghista per Vivere. Fabrizio Biggio ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nella maniera più curiosa ed inaspettata, prendendo parte alla prima soap opera di Canale 5 che alla fine degli anni novanta conquistò milioni di spettatori.

Un’esperienza che, grazie ad una segnalazione giunta da TvBlog, la spalla di Fiorello a Viva Rai 2 ha raccontato alla Gialappa’s Band, nel corso del programma di commento degli Europei in onda su Youtube e Twitch. “Sì, è vero, era un periodo in cui facevo tutt’altro, ero un tecnico in teatro. Un mio amico conosceva uno che lavorava là e mi ha chiesto se volessi fare un provino per scrivere. Scrivevo già delle cose mie”.

L’avventura durò circa 3-4 mesi, fino a quando Biggio non ricevette la chiamata da parte di Mtv. “Avevo 25 anni – ha proseguito l’attore – era una pacchia tremenda, perché stavo a casa e dovevo scrivere tre puntate al mese. Ognuna mi veniva pagata 1 milione e 800 mila lire. La battuta che tutti mi facevano era ‘scrivi per vivere’”.

Biggio ha quindi spiegato come era strutturata quella sezione: “Mi hanno insegnato come si scrivono i dialoghi nelle soap. Quelli che dicono ‘questo mese devono mettersi insieme loro due e questa qui deve morire’ sono coloro che guadagnano più di tutti. Si occupano dei macro-temi. Poi sotto c’erano quelli che facevano il soggettone, scena per scena. Scrivevano le puntate. Infine la scena arrivava a me e dovevo dialogarla. La cosa importante che mi comunicarono era che ogni scena doveva finire con un’inquadratura del volto perplesso dell’attore”.

Fabrizio Biggio dialoghista di Vivere, nel 2000. Sì, quel @fabriggio!😀😀 pic.twitter.com/rOaIEuATbD — Massimo Falcioni (@falcions85) January 8, 2022

Oltre al comico toscano, altri personaggi insospettabili legarono eccezionalmente il loro nome a Vivere. Come il cantante dei Modà Kekko Silvestre, che recitò per pochi secondi al fianco del cugino (nella realtà) Davide Silvestri, o il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, anch’egli impiegato come figurante. “La paga era di 100 mila lire a giornata – confessò qualche mese fa – la giornata poteva durare un’ora se ti andava di culo, oppure 12/15 ore se gli attori non ingranavano. E spesso non ingranavano”.