Fabio Fazio, perché i suoi figli non lo guardano mai in tv: il motivo è serio

Nel grande racconto della televisione italiana, ci sono personaggi che costruiscono la propria immagine pubblica con una precisione quasi chirurgica. Poi c’è Fabio Fazio, che da oltre trent’anni attraversa il piccolo schermo con uno stile riconoscibile e una regola non scritta: tutto si può raccontare, tranne ciò che riguarda davvero la sua vita privata.

E proprio qui, lontano dalle luci di Che tempo che fa – oggi stabilmente sul NOVE dopo una migrazione che ha segnato un passaggio simbolico nella sua carriera – si nasconde una dimensione meno nota ma decisiva per capire il personaggio: quella familiare.

Una famiglia fuori campo (per scelta)

Sposato dal 1994 con Gioia Selis, Fazio è padre di due figli, Michele e Caterina. Nomi che raramente compaiono nelle cronache, e non per caso. In un’epoca in cui la vita privata dei personaggi pubblici è spesso materia di spettacolo, il conduttore ligure ha scelto una strada diversa: protezione, discrezione, distanza dai riflettori.

Non è solo una questione di stile, ma di visione. Fazio ha più volte raccontato che la sua famiglia rappresenta il centro della sua esistenza, ma proprio per questo va tenuta al riparo dal rumore mediatico. Un paradosso solo apparente: più è importante, meno deve essere esposto.

Michele, tra motori e una rara incursione in tv

Il primogenito Michele è cresciuto lontano dalla narrazione pubblica del padre, con una passione ben definita: il motociclismo. Un interesse che ha trasformato il rapporto padre-figlio in un rituale settimanale fatto di piste, prove e tifo. Fazio, che di motori ammette di sapere poco, si limita a fare ciò che gli riesce meglio anche in tv: osservare, sostenere, accompagnare.

L’unica vera “apparizione” di Michele nel mondo televisivo risale al 2022, quando fu inquadrato tra il pubblico di Che tempo che fa. Un momento leggero, quasi rubato, con Fazio che scherzava con Luciana Littizzetto invitandola a moderare i toni. Una scena che, più che rompere la barriera tra pubblico e privato, ne ha confermato i confini.

Caterina, scuola e normalità

Diverso, ma complementare, il rapporto con Caterina, la figlia minore. Studentessa liceale, vive una quotidianità che Fazio difende con una certa ostinazione: compiti, interrogazioni, studio.

Un terreno su cui il conduttore si misura con ironia, ammettendo qualche difficoltà – soprattutto con la matematica – e rivendicando invece una certa familiarità con l’italiano. È un ritratto volutamente ordinario, quasi anti-televisivo. E proprio per questo, forse, più autentico.

Il dettaglio che dice tutto: “non mi guardano”

C’è però un elemento che, più di ogni altro, racconta il rapporto tra Fazio e i suoi figli. Ed è una frase che suona quasi controintuitiva: i ragazzi non lo guardano in televisione. Non seguono il programma, non si fermano davanti allo schermo per vedere il padre.

“È la mia vita, non la loro”, ha spiegato lui con una semplicità che spiazza. In un sistema mediatico che tende a inglobare tutto – relazioni, affetti, identità – questa distanza appare quasi rivoluzionaria. Non c’è rifiuto, né disinteresse. C’è piuttosto una linea netta tra due mondi che non devono sovrapporsi per forza.

Il risultato è un equilibrio raro. Da un lato, un volto televisivo tra i più riconoscibili e longevi del panorama italiano. Dall’altro, una vita familiare che resta sostanzialmente invisibile.