Fabio Caressa e Benedetta Parodi, gli opposti si attraggono anche in tv. Un sentimento reciproco che fa breccia anche sul piccolo schermo: sono loro i nuovi Sandra e Raimondo per il pubblico italiano.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, l’amore è cieco ma il pubblico vede benissimo: sono i Sandra e Raimondo della tv contemporanea

L’amore è cieco, ma il pubblico vede benissimo. Siamo in tempi in cui tutto è format: i social hanno agevolato queste dinamiche secondo cui qualunque aspetto della vita quotidiana possa volendo diventare occasione di costruzione e intrattenimento. Le piattaforme sono piene di persone che si divertono o fanno finta di farlo per qualche interazione in più.

Anni in cui la valuta più importante è stata (e probabilmente resta) l’attenzione mediatica. Conta apparire piuttosto che essere rispetto a un algoritmo che può mandarti dalle stelle alle stalle in un attimo, poi c’è chi se ne infischia e sceglie di proporre sè stesso sempre e comunque. Questo hanno fatto Fabio Caressa e Benedetta Parodi, ultimamente legati anche sul piano professionale. Entrambi conducono su Netflix L’Amore è Cieco Italia.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, una storia d’amore e lavoro

La versione nostrana del noto programma americano. La coppia funziona anche in televisione: non lo scopriamo oggi. Risultano simpatici, alla maggioranza del pubblico, perchè si ha l’impressione di assistere a un legame vero. Autentico. Pregno di complicità e simpatia, ma non solo in scena. Loro vengono, televisivamente parlando, da due mondi opposti e hanno finito per attrarsi anche lavorativamente.

Lui cresciuto a pane e calcio, andiamo a Berlino Beppe, fate le valigie, grazie Signore che ci hai dato il calcio e altri must della telecronaca sportiva. Lei giornalista prima e conduttrice poi ha fatto delle ricette culinarie e dell’intrattenimento corale i propri vessilli. Questi due universi si uniscono quando le luci si spengono: dopo le dirette tornano a casa e postano dei video social con la loro routine fra risate, scherzi e provocazioni. Si passa dai costumi per Halloween alle serate sulla spiaggia d’estate.

Come Sandra e Raimondo

C’è tutto, ma in particolare c’è sincerità. Aspetto che sui social non sempre si riesce a rintracciare. Qualche produttore ha capito che l’alchimia tra loro funziona, allora è iniziata l’avventura su Netflix. Oltre questo, però, va detto che la coppia (ormai anche televisiva) è una fucina di idee e siparietti improvvisati. Un po’, con le dovute proporzioni e senza scomodare paragoni eccessivi, come lo erano Sandra Mondaini e Raimondo Vianello ai tempi d’oro.

Si capiscono al volo, Fabio e Benedetta, non hanno paura di mostrarsi e scherzano sui propri reciproci difetti. Durante la promozione del format di Netflix, ospiti da Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, hanno confermato di essere il nuovo fenomeno di coppia per antonomasia. Vita vissuta e intrattenimento, senza calcare troppo la mano, ma con la dovuta arguzia. Calcio e pepe, come recita il titolo del loro libro. Scritto, naturalmente, a quattro mani.

Successo e complicità

Il pubblico, quando li vede insieme, si identifica in loro e capisce che forse – malgrado l’agiatezza e la condizione diversa rispetto a molti – sono simili (nelle dinamiche di coppia) a tanti che cercano di tirare avanti giorno per giorno dimostrando non solo che l’amore è cieco, ma che c’è bisogno anche di tanta leggerezza – che non significa superficialità – per farlo durare. L’episodio del messaggio inviato per sbaglio alla moglie, con relativa sorpresa di Caressa, resta un must della storia social e dell’orizzonte crossmediale televisivo.

Un amore cotto e mangiato, per citare un vecchio programma della Parodi, ma ancora molto gustoso. Almeno per il pubblico da casa e anche per coloro che a certi siparietti riescono ad assistere sempre. Persino quando le telecamere si spengono e Fabio e Benedetta si lasciano andare a quei sorrisi che valgono una vita e rendono più intensa una carriera.