Ezio Mauro debutta in prima serata su La7 con lo speciale La caduta, cronache della fine del Fascismo. Ecco tutte le anticipazioni

Stasera, mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 21.15 su La7 andrà in onda lo speciale “La caduta, cronache della fine del Fascismo”. Si tratta di una serata evento – ad ottant’anni dalla caduta del regime – dedicata ad uno dei momenti più importanti della storia del nostro Paese. A raccontarla sarà una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano, Ezio Mauro, per la prima volta con un suo lavoro sulla rete diretta da Andrea Salerno.

La caduta di Ezio Mauro su La7: anticipazioni

Con preziosi filmati di repertorio e spettacolari riprese, con l’ausilio di interviste a storici, esperti e testimoni, Mauro accompagnerà i telespettatori in un viaggio che parte proprio dalla drammatica cronaca del 25 luglio 1943, con il racconto dell’ultima seduta del Gran Consiglio, l’organo supremo del fascismo, le accuse al Duce ed il suo successivo arresto.

E da lì, indagando sugli eventi che portarono a quella notte cruciale, Mauro ricostruisce le tappe fondamentali che hanno portato alla caduta di Mussolini e del regime fascista. Il colloquio di Mussolini con il Re, l’arresto ed il successivo trasferimento in caserma, lo spostamento a Ponza (dove ritroverà l’amico ed ex compagno di partito Pietro Nenni, confinato sull’isola per volontà dello stesso Mussolini), fino al blitz delle SS a Campo Imperatore che portò alla liberazione del Duce, con il racconto di uno degli ultimi testimoni diretti dell’operazione, il centenario Ferdinando Tascini. Fino all’ultimo evento di questa lunga caduta, con la creazione della Repubblica sociale italiana – governo fantoccio della Germania nazista – e la condanna a morte di Galeazzo Ciano, genero del Duce.

Chi c’è dietro allo speciale di La7

“La caduta, cronache della fine del fascismo” di Ezio Mauro – giornalista classe 1948 e già direttore del quotidiano La Stampa e di Repubblica – sarebbe dovuto andare in onda all’interno della nuova edizione di Atlantide, poi cancellata a causa della scomparsa di Andrea Purgatori. Si tratta di una produzione Stand by me e Luce Cinecittà. Produzione affidata a Simona Ercolani. A cura di Riccardo Chiattelli. Scritto da Ezio Mauro, Lorenzo De Alexandris, Bianca Rondolino, Riccardo Liberatore. La regia è di Cristian Di Mattia.