Eva Riccobono: età, laurea, dove vive, marito e figli. Tutto sulla modella ospite a Verissimo

Attrice, modella e conduttrice televisiva, Eva Riccobono è nota soprattutto per le sue collaborazioni con i più importanti brand di moda come Chanel, Giorgio Armani, Dior e Yves Saint Laurent. Originaria di Palermo e nata nel 1983, ha origini italiane e tedesche: dopo aver sperimentato le prime sfilate a livello amatoriale all’età di 19 anni, ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a Milano, dove ha firmato un contratto con l’agenzia Women Management.

I primi passi nella moda e il successo

Il debutto come modella professionista è avvenuto nel 2002, quando ha partecipato a uno dei suoi lavori più importanti, cioè quello per il calendario di L’Oréal intitolato Forme, dove Riccobono è stata immortalata dal fotografo Fabrizio Ferri. In quello stesso periodo, è diventato uno dei volti preferiti dei designer Dolce&Gabbana, che l’hanno scelta per posare al fianco di Naomi Campbell in una campagna seguita da Mario Testino. Tra le sue prime sfilate importante ci sono quelle durante la settimana della moda di Parigi per i brand Valentino e Emanuel Ungaro. La modella ha in seguito iniziato un percorso in tv, apparendo in primis nel programma Stasera pago io… in euro di Fiorello.

A partire dal 2003, è apparsa sulle copertine di importanti riviste come Vogue, Vanity Fair, Elle e Grazia, che l’ha resa nota anche a livello internazionale. Negli anni è stata tra le protagoniste del Calendario Pirelli, guadagnandosi in seguito il titolo di top model e diventando uno dei volti più richiesti sulle passerelle di tutto il mondo. Per otto anni ha sfilato per grandi marche di lusso come Fendi, Chanel, Dior, Givenchy, Prada, Giorgio Armani, Roberto Cavalli e tante altre. Nel 2011 ha invece recitato al cinema nel film E la chiamano estate di Paolo Franchi, mentre l’anno successivo ha affiancato Massimo Polidoro come conduttrice nel programma di divulgazione scientifica Eva. Nel 2013 ha inoltre recitato nel film Passione sinistra di Marco Ponti e, per quel ruolo, ha ottenuto una candidatura per un Nastro d’Argento e un Ciak D’Oro come miglior attrice non protagonista.

Tra i suoi progetti più recenti ci sono due apparizioni sul palcoscenico del Teatro Franco Parenti di Milano. Nel 2017 è invece stata nello spettacolo Stasera si può entrare, fuori dove è diretta da Andrée Ruth Shammah e nel 2019 la stessa regista l’ha richiamata per la tragedia Coltelli nelle galline.

La vita privata

Eva Riccobono si è legata sentimentalmente, nel 2004, al Dj Matteo Ceccarini. I due vivono a Londra e, nel 2014, hanno messo al mondo il primogenito Leo. Nel 2020 è invece arrivata la seconda figlia Livia.