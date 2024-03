I conduttori dell’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest 2024, per il secondo anno consecutivo, saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Per Corsi, precisamente, si tratta della quarta edizione consecutiva, dopo averlo commentato insieme a Cristiano Malgioglio nel 2021 e nel 2022. Sempre per la cronaca, Gabriele Corsi ha anche condotto il Turquoise Carpet dell’edizione 2022 (insieme ad Mario Acampa e Carolina Di Domenico), che si tenne a Torino grazie alla vittoria ottenuta l’anno prima dai Måneskin con Zitti e Buoni.

L’edizione italiana dell’ESC 2024 andrà in onda il 7 e il 9 maggio in prima serata su Rai 2, per quanto riguarda le due semifinali, e l’11 maggio in prima serata su Rai 1, per quanto concerne la finalissima.

Il commento in diretta delle tre serate sarà disponibile anche su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Si potrà seguire l’edizione 2024 dell’ESC anche su RaiPlay.

Eurovision Song Contest 2024: partecipanti e titoli canzoni

La rappresentante italiana dell’Eurovision Song Contest 2024, come sappiamo, sarà Angelina Mango che presenterà la canzone La Noia, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo.

Gli spagnoli Megara, invece, rappresenteranno San Marino dopo aver vinto l’ultima edizione di Una voce per San Marino che ha visto la favorita Loredana Bertè piazzata solo al secondo posto.

Novità di questa edizione è che anche i Big Five più il paese ospitante si esibiranno, fuori gara, durante le semifinali.

Durante la prima semifinale, si esibiranno Cipro (Silia Kapsis – Liar), Croazia (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim), Irlanda (Bambie Thug – Doomsday Blue), Lituania (Sylvester Belt – Luktelk), Polonia (Luna – The Tower), Serbia (Teya Dora – Remonda), Ucraina (Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria), Australia (Electric Fields – One Milkali (One Blood)), Azerbaigian (Fahree feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə apar), Finlandia (Windows95Man – No Rules!), Islanda (Hera Björk – Scared of Heights), Lussemburgo (Tali – Fighter), Moldavia (Natalia Barbu – In The Middle), Portogallo (Iolanda – Grito) e Slovenia (Raiven – Veronika) e fuori gara Germania (Isaak – Always on the Run), Regno Unito (Olly Alexander – Dizzy) e Svezia (Markus & Martinus – Unforgettable).

Durante la seconda semifinale, invece, si esibiranno Albania (Besa – Titan), Armenia (Ladaniva – Jako), Austria (Kaleen – We Will Rave), Cechia (Aiko – Pedestal), Danimarca (Saba – Sand), Malta (Sarah Bonnici – Loop), Svizzera (Nemo – The Code), Belgio (Mustii – Before the Party’s Over), Estonia (5miinust e Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi), Georgia (Nutsa Buzaladze – Fire Fighter), Grecia (Marina Satti – Zari), Israele (Eden Golan – Hurricane), Lettonia (Dons – Hollow), Norvegia (Gåte – Ulveham), Paesi Bassi (Joost Klein – Europapa) e San Marino (Megara – 11:11) e fuori gara Francia (Slimane – Mon amour), Italia (Angelina Mango – La noia) e Spagna (Nebulossa – Zorra).