La presenza di Israele in gara nella seconda semifinale di Eurovision 2024 sembra aver creato caos a Malmö: fischi in Arena e proteste fuori

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, in programma in questo giovedì 9 maggio, si annuncia già molto calda. Non certo per la prima esibizione live di Angelina Mango, già in Finale per l’Italia con La Noia, quanto per la partecipazione di Israele, che stasera si gioca l’ammissione alla Grand Final con Hurricane cantata da Eden Golan. Un’ammissione contestata e che ha rischiato di causare il boicottaggio di altri Paesi partecipanti, come l’Islanda.

Stando a degli estratti pubblicati su X, infatti, sembrerebbe che l’esibizione della cantante israeliana sia stata fischiata dal pubblico presente alle prove nell’Arena di Malmö.

🚨🇮🇱Eurovision: Israel was booed off stage as people also chanted “Free Palestine!" 🇵🇸 Well done! 🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/vLUHqChPn6 — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) May 9, 2024

Risulta peraltro in corso una manifestazione a Malmö per protestare per la partecipazione di Israele all’Eurovision e di sostegno alla Palestina. Lo testimoniano anche gli scatti diffusi da Getty.

Esta es la gigantesca manifestación hoy en la ciudad sueca de Malmö, sede del concurso de Eurovisión. Hacen boicot en solidaridad con el pueblo de Palestina contra Eurovisión por la participación de Israel. Impresionante.pic.twitter.com/Ln4G2aS7Ia — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 9, 2024

Intanto il governo israeliano ha invitato i propri sostenitori a votare per Eden Golan: come sapete, non si può votare il proprio paese dai propri confini e per questo si fa leva sugli expat.

La cantante israeliana peraltro si esibirà come 14esima delle 16 rappresentative semifinaliste, peraltro subito dopo Angelina Mango. Seguiremo live la seconda semifinale su Soundsblog e daremo conto degli aggiornamenti dal palco di Malmö.