Eurovision 2022, la polemica per il presunto saluto nazista del cantante ucraino

L’Ucraina ha vinto l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest grazie al voto popolare che ha stravolto la classifica finale e premiato la Kalush Orchestra col brano Stefania, una vera e propria ode alle madri ucraine, amorevoli e forti allo stesso tempo. Un brano carico di significato in un momento in cui l’Ucraina è al centro dell’invasione russa ormai da tre mesi e che il pubblico europeo ha deciso di premiare, forse anche simbolicamente.

La vittoria della Kalush Orchestra, guidata dal rapper ucraino Oleh Psjuk, è stata accolta con una grande ovazione del PalaOlimpico di Torino. Le polemiche, però, non sono mancate. E i motivi sono da ricercare nel breve discorso fatto proprio dal giovane rapper e dal presunto saluto romano che lo stesso avrebbe fatto uscendo dal palco dopo la prima esibizione della Kalush Orchestra nella serata finale dell’Eurovision (Potete rivedere il video a questo indirizzo).

🔴🔴 Salutacions nazis a #Eurovision al més pur estil hitlerià i dels Batalló Azov per als quals demanen ajuda. pic.twitter.com/09mlaoilKd — Acció Antifeixista València (@AntifaAccio) May 15, 2022

Dopo aver concluso l’esibizione dell’Ucraina, Oleh Psjuk ha lanciato un breve appello al pubblico di Eurovision 2022:

Chiedo a tutti voi. Per favore aiutate l’Ucraina. Aiutate Mariupol. Aiutate Azovstal’ ora!

Subito dopo, lasciando il palco, lo stesso Oleh Psjuk è stato brevemente immortalato col braccio destro alzato in quello che a tutti gli effetti sembra un saluto romano.

Il collegamento è proprio la citata acciaieria Azovstal’ di Mariupol, sotto assedio russo ormai da un mese. Al suo interno stanno resistendo circa un migliaio di soldati ucraini del Battaglione “Azov”, l’unità militare ucraina ancora oggi legata al suo fondatore, il suprematista bianco Andrіj Bіlec’kyj che ancora oggi è il leader di Corpo Nazionale, partito politico ucraino di stampo neonazista.

L’orientamento di Corpo Nazionale e del Battaglione “Azov” ad esso profondamente legato sta dando ormai da mesi ben più di qualche grattacapo al presidente ucraino Zelensky, che non può non sostenere la resistenza dei soldati nell’acciaieria di Mariupol e tentare di trattare per la liberazione dell’acciaieria senza però rischiare di dare ragione al presidente russo Vladimir Putin quando si riferisce ai militari ucraini, generalizzando come è consuetudine quando si fa propaganda, come nazisti.

Quel braccio alzato, immortalato dalle telecamere per pochi secondi, non è passato inosservati, ma ad oggi né Oleh Psjuk né gli altri membri della Kalush Orchestra, già di ritorno in Ucraina per continuare a combattere, hanno rilasciato dichiarazioni per spiegare l’accaduto.