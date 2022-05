Tempo di Grand Final per Eurovision 2022: questa sera, sabato 14 maggio, dalle 21 va in onda su Rai 1 (Rai 1 HD e RaiPlay) la Finale della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, il terzo organizzato dall’Italia e seguito alla vittoria dei Maneskin a ESC 2021.

A proposito di Maneskin, i detentori del titolo sono ospiti dell’interval act della finalissima con Supermodel, il loro ultimo singolo, fresco di pubblicazione. Sarà interessante vederli sul palco perché Damiano si è distorto una caviglia registrando un video e quindi sta girando per Torino in stampelle. Vedremo quale soluzione sarà adottata per la loro esibizione. Ma andiamo nel dettaglio di quello che vedremo nella Grand Final di Eurovision Song Contest 2022.

La scaletta della Finale di Eurovision 2022

La serata inizia alle 21.00 ed è previsto termini alle 00.50.

La regia è divisa tra Cristian Biondani e Duccio Forzano non solo per le delegazioni (il primo continua a curare le Delegazioni della Prima Semifinale, il secondo quelle della Seconda), ma anche per gli Interval Act.

Opening act: Rocking 1000, registrati in Piazza Castello, che suonano e cantano Give peace a chance. Si entra in studio sulle note del pezzo, il Palazzetto batte le mani e inizia a schiaffo il medley di Laura Pausini con Benvenuto, Io canto, La solitudine, Le cose che vivi, La scatola.

Ordine di uscita dei Paesi:

Interval act: i Maneskin cantano Supermodel; Gigliola Cinquetti canta Non ho l’età; Mika canta un suo medley e il suo nuovo singolo.

Votazioni giurie nazionali.

Annuncio risultati televoto.

Proclamazione vincitore.

Chi dà i voti alla Finale di ESC 2022? Ecco chi sono i portavoce dei 40 paesi

Uno dei momenti più interessanti della Grand Final sono le votazioni: i portavoce dei 40 paesi che hanno partecipato all’evento annunciano i voti assegnati alle canzoni dalle singole giurie nazionali, composte da esperti, giornalisti, addetti ai lavori, solitamente top secret. Ogni delegazione assegna un pacchetto di voti: vengono annunciati in diretta solo gli 8, i 10 e i 12 punti, il punteggio massimo che si può assegnare a una singola canzone.

Ecco chi saluterà il pubblico di ESC 2022 per comunicare i voti delle giurie nazionali.