Se parliamo di normalità anche in tv, si passa anche da uno degli eventi più attesi non solo di questa stagione, ma diremmo pure dell’anno intero. Parliamo di Eurovision Song Contest che quest’anno torna a riprendersi tutto quello che è suo: un palco, un’Arena come l’Aroy Rotterdam nei Paesi Bassi, una diretta degna di essere chiamata tale e tutte le caratteristiche di un appuntamento che riserva sempre grossi spunti dal punto di vista dello spettacolo.

L’Italia torna per il decimo anno consecutivo e lo fa – come ben sapete – grazie ai Maneskin che, vittoriosi della 71° storica edizione del Festival di Sanremo, saliranno su un palcoscenico che sarà visto da tutta l’Europa e non solo. Zitti e Buoni è il titolo della loro hit, ma è anche il sottotitolo del promo realizzato in occasione del concorso canoro che per la finale su Rai 1 sarà commentato da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Lo spot si apre con Gabriele Corsi accomodato su di un elegante divano rosso ad osservare un quadro in cui sono ritratti i componenti dei Maneskin. Alle sue spalle ecco giungere Cristiano Malgioglio, più glamour che mai. Ha con sé una valigetta, si siede al suo fianco: “Gabriele sai perché sono qui?” chiede il cantante “Certo, ti stavo aspettando” risponde il conduttore, “Ho portato il mio kit eurovision” dice Cristiano sollevando una borsa piuttosto pesante. Corsi estrae un boa di struzzo di colore nero e, mentre lo fa, magicamente il quadro prende vita, i 4 componenti della band vogliono scrutare cos’altro si può celare nella borsa.

“Ma…devo proprio…” domanda il conduttore impaurito dal doverlo indossare, “beh guarda come ti sei conciato!” gli risponde Malgioglio con uno degli sfottò caratteristici del suo personaggio. Senza che i due se ne accorgano, i Maneskin commentano a gesti disprezzando Corsi che tenta di liquidare il cantante: “Non so se me la sento“. A quel punto Malgioglio si alza e prova a scappare via, ma voltandosi nuovamente verso il suo partner chiude la faccenda citando (mica a caso) il titolo del brano in gara: “Meglio stare zitti e buoni!“.

Rai 4 e Rai Radio 2 proporranno le due semifinali con il commento di Saverio Raimondo ed Ema Stokholma questa sera e giovedì 20 maggio. La ‘strana coppia’ formata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio avrà il compito di raccontare la finalissima in onda su Rai 1 sabato 22 maggio in prima serata.