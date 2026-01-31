Europeo Pallanuoto Femminile, oggi Italia-Grecia: gli orari e dove vedere il Setterosa

Dopo i tre successi nella prima fase contro Croazia, Serbia e Turchia, le azzurre di Carlo Silipo iniziano la seconda fase del torneo continentale nel Gruppo E. In palio c’è l’accesso alle semifinali. Diretta tv su Rai Sport HD e streaming su RaiPlay.

Dove vedere Italia-Grecia di pallanuoto in tv e streaming

Italia-Grecia di pallanuoto femminile si gioca oggi sabato 31 gennaio 2026 con inizio alle ore 14.00. Diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, diretta streaming gratuita su RaiPlay ed Eurovision Sport per tutti gli utenti registrati.

Italia-Grecia, sfida decisiva per le semifinali

Il match contro la Grecia, campione del mondo in carica, rappresenta il primo vero esame per il Setterosa nella seconda fase dell’Europeo. Le azzurre hanno chiuso la prima fase a punteggio pieno con tre vittorie consecutive, ma ora il livello si alza. La vincente di questo confronto sarà molto vicina alla qualificazione alle semifinali, che premierà le prime due classificate del Gruppo E.

“Ci sono delle cose da migliorare, soprattutto dei cali di tensione – ha dichiarato il commissario tecnico Carlo Silipo – davanti va bene, abbiamo tante soluzioni e le ragazze si divertono. Nell’ottica semifinale incontreremo nel nuovo girone la Grecia campione del mondo: non sarà una partita determinante, ma un incontro di alto livello che ci potrà dare tante indicazioni. Il torneo è ancora molto lungo e si può continuare a migliorare”.

Il Gruppo E degli Europei di pallanuoto

Oltre a Italia e Grecia, che ha dominato il suo girone con tre vittorie, il Gruppo E comprende anche Croazia – che le Azzurre hanno già battuto e dunque non dovranno più affrontare – e Francia. Entrambe le formazioni partiranno con 3 punti dopo la prima fase. Domani domenica 1 febbraio alle 16.30 le azzurre affronteranno la Francia, seconda nello stesso girone della Grecia, nel secondo e ultimo match della seconda fase.

Le azzurre si sono presentate alla seconda fase al primo posto nel loro raggruppamento, portandosi in doite i 3 punti conquistati. Se l’Italia dovesse vincere oggi con la Grecia sarebbe di fatto in semifinale.

Calendario Italia seconda fase Europei pallanuoto

Sabato 31 gennaio ore 14.00: Italia-Grecia (diretta Rai Sport HD)

Domenica 1 febbraio ore 16.30: Italia-Francia