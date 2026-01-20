Europei pallamano oggi in tv: dove vedere Italia-Polonia, orario e canale

L’Italia della pallamano torna in campo oggi, lunedì 20 gennaio, per l’ultima sfida della fase a gironi degli Europei di Norvegia, Svezia e Danimarca. Alla Kristianstad Arena, in Svezia, gli azzurri affronteranno la Polonia alle ore 18.00 in una partita che, pur non valendo più per il passaggio al Main Round, ha un’importanza fondamentale per il futuro del movimento italiano.

Pallamano, Italia ormai eliminata

Il Gruppo F ha già emesso i suoi verdetti principali: Islanda e Ungheria si sono qualificate con un turno d’anticipo al turno successivo con due vittorie in altrettante partite, lasciando – come prevedibile – Italia e Polonia a contendersi il terzo posto. Ma questa sfida vale molto di più di una semplice posizione in classifica. Vincere contro i polacchi significherebbe infatti accedere direttamente alla terza fase delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027, evitando il doppio confronto di marzo contro la Lettonia.

“Speravamo di fare meglio come risultati nelle prime due partite – ha dichiarato l’ala sinistra Gianluca Dapiran – ma sappiamo che contro la Polonia ci aspetta una sfida importante per il nostro movimento. Vogliamo il terzo posto per accedere direttamente all’ultima fase di qualificazione ai Mondiali. Abbiamo preparato la partita con attenzione e ce la metteremo tutta”.

Due sconfitte in partite proibitive

L’Italia ha dovuto incassare due sconfitte nelle prime due uscite del torneo. All’esordio gli azzurri sono stati superati dall’Islanda 39-26, poi è arrivata la battuta d’arresto contro l’Ungheria per 32-26. Due prestazioni che hanno mostrato le difficoltà della squadra di fronte a formazioni di livello decisamente superiore, ma che hanno anche evidenziato spunti positivi su cui costruire il futuro.

“La sfida di sabato contro l’Ungheria, al di là della delusione per il risultato, ci ha lasciato buone sensazioni – ha aggiunto Dapiran – sappiamo che a questi livelli bisogna esprimersi al massimo per 60 minuti e noi nell’ultimo quarto d’ora abbiamo sbagliato troppi tiri. È chiaro che situazioni così finiscono per punirti”.

Pallamano, l’avversaria dell’Italia

La Polonia allenata dal tecnico spagnolo Jota Gonzalez è alla sua dodicesima partecipazione agli EHF EURO. Il roster attinge perlopiù dal campionato polacco, da cui giungono 12 giocatori. Il giocatore di riferimento è il mancino Arkadiusz Moryto, l’unico dell’organico insieme al pivot Maciej Gębala ad aver superato le 100 presenze in nazionale.

Anche i polacchi hanno collezionato due sconfitte: 29-21 contro l’Ungheria all’esordio e 31-23 contro l’Islanda nella seconda giornata. Una situazione speculare a quella azzurra, con entrambe le squadre che si giocano tutto in quest’ultima partita.

“Contro la Polonia ci aspetta una partita forse ancora più fisica di quella contro l’Ungheria – ha concluso Dapiran – loro utilizzano principalmente due tipi di difese, 6-0 e È-1. Su questo abbiamo lavorato, individuando alcune soluzioni. Vedremo come andrà”.

I precedenti

Italia e Polonia si affronteranno per la settima volta in gara ufficiale. Il bilancio è nettamente a favore dei polacchi con cinque successi, l’ultimo dei quali di misura a Vigevano nell’aprile 2023 (31-29). L’unica vittoria azzurra risale al febbraio 1987 a Rovereto, quando l’Italia si impose 20-16.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su NOW. Inoltre, la gara sarà disponibile in chiaro e gratuitamente sul canale YouTube @SkySport, offrendo a tutti la possibilità di seguire gli azzurri in questa sfida decisiva.

Calendario Gruppo F

16 gennaio

Islanda-Italia 39-26

Ungheria-Polonia 29-21

18 gennaio

Islanda-Polonia 31-23

Italia-Ungheria 26-32

20 gennaio

Italia-Polonia, ore 18.00

Ungheria-Islanda, ore 20.30

Classifica Gruppo F

Islanda – 4 punti (+17 differenza reti) Ungheria – 4 punti (+10 differenza reti) Polonia – 0 punti (-13 differenza reti) Italia – 0 punti (-14 differenza reti)

Islanda e Ungheria qualificate al Main Round.