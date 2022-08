Europei nuoto 2022, come seguirli in tv su Rai e Sky

Parte domani l’edizione numero 36 degli Europei di nuoto, che tornano dopo 39 anni in Italia, dopo l’edizione 1983 realizzata a Roma, dove si tornerà a svolgere la competizione continentale alla quale prenderanno parte ben 50 nazioni, che sarebbero dovute essere due in più prima dell’esclusione di Russia e Bielorussia.

In assoluto è la quarta edizione degli Europei di nuoto che si tiene nel nostro paese, dopo la prima nel 1927 a Bologna e la seconda a Torino nel 1954, e avviene a 13 anni di distanza dall’ultima competizione internazionale natatoria realizzata in Italia, ovvero i Mondiali di nuoto del 2009 tenutasi sempre a Roma, nelle strutture che torneranno ad essere utilizzate in questi giorni per gli Europei.

Europei nuoto 2022: come vederli su Rai e Sky

Le imprese degli Azzurri, che rappresentano la delegazione più ampia di quelle presenti, con 102 atleti che saranno guidati negli undici giorni di gare da Gregorio Paltrinieri, fresco dei due ori e dell’argento conquistati negli ultimi Mondiali di Budapest, si potranno seguire sia sui canali Rai (Rai2, Rai Sport, Rai Play per lo streaming e Rai Radio 1 per la radio) sia sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW per lo streaming).

Per quanto riguarda la programmazione Rai, che è l’host broadcaster e che ospiterà quindi 100 ore di diretta a cui si aggiungerà lo streaming di ogni competizione, garantirà ogni pomeriggio la diretta su Rai2 che sarà coordinata da Arianna Secondini dato che gli Europei di nuoto si interfacceranno con quelli multisportivi di Berlino, che si terranno negli stessi giorni. Al mattino la diretta di entrambe le competizioni invece sarà solo su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre).

Per quanto riguarda invece Sky la copertura sarà garantita dalla diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport Arena, con lo streaming sempre presente su NOW, e dall’appuntamento quotidiano con lo studio affacciato sulla piscina del Foro Italico da dove andrà in onda un pre e post gare condotto da Sara Benci, con a bordo vasca Federica Frola.

Le telecronache di Rai e Sky

Per la Rai sono confermate le telecronache degli scorsi mondiali di Budapest: per il nuoto, in vasca e di fondo, ci saranno Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi (commento tecnico), per il nuoto sincronizzato Enrico Cattaneo e Paola Celli (commento tecnico), mentre per i tuffi Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi (commento tecnico), a cui si sostituirà Markus Stuppner per i tuffi dalli grandi altezze.

Per la telecronaca di Sky saranno invece schierati, alternandosi fra loro, Riccardo Re, Niccolò Omini, Federica Zambon e Luigi Vaccariello. Al commento tecnico l’ex nuotatrice Cristina Chiuso, l’ex sincronette Costanza Fiorentini e l’ex tuffatore Tommaso Rinaldi.

Il programma delle gare e dove vederle

Giovedì 11 agosto

Nuoto – eliminatorie (9:00-12:00): Sky Sport Uno, Rai Play e NOW

Nuoto sincronizzato – eliminatorie solo libero (9:30-11:00): Sky Sport Arena, Rai Play e NOW

Nuoto sincronizzato – finale a squadre tecnico (15:00-16:30): Rai2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai Play e NOW

Nuoto – semifinali e finali (18:00-20:00): Rai2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai Play e NOW

Venerdì 12 agosto